Новые модели ZG-TS 7501 и 10001 с объёмом бункера 7.500 л и 10.000 л от AMAZONE вводят новые масштабы в области прицепных распределителей.



Динамичный дизайн бункера

При разработке бункеров новой серии ZG-TS было учтено множество факторов. Уходящий вверх в задней части бункер отличается динамичным дизайном и предлагает в то же время достаточно пространства для большого угла поворота колес шасси. Кроме того, специальная геометрия бункера, а также расположение тягового устройства и оси позволяют избежать негативных опорных нагрузок.



Щадящее распределительное устройство TS с высокой действенностью

Распределитель ZG-TS 01 оснащен новым распределительным устройством AMAZONE TS. Изготовленный полностью из нержавеющей стали, он рассчитан на очень долгий срок службы. Замена распределительных лопаток осуществляется быстро и просто за счет специальной системы замены. Гидравлический привод распределительных дисков обеспечивает постоянное число оборотов дисков и максимальную точность в любых условиях. В зависимости от сорта удобрений можно работать при ширине захвата до 54 м, а также с нормой внесения до 10,8 кг/с или 650 кг/мин. Комбинация из нормы внесения, максимальной ширины захвата и рабочей скорости до 30 км/ч обеспечивает очень высокую действенность. Для стандартного распределения (большая дальность выброса) и пограничного распределения (уменьшенная дальность выброса) активируются так называемые распределительные лопатки системы AutoTS, так что механизатору нет необходимости покидать кабину трактора и проводить замену дисков. С распределительным устройством TS, с одной стороны, формируются стабильные картины распределения с большими зонами перекрытий. С другой — картины пограничного распределения с крутыми боковыми стенками, за счет чего полная норма внесения реализуется ближе к границе. Одним словом — оптимально комфортно, максимально бережно, бескомпромиссно действенно.



Распределитель ZG-TS обладает функцией посекционного включения DynamicSpread с возможностью включения до 128 секций на клиньях. Распределитель также может быть оснащен функцией контроля участков распределения ArgusTwin и WindControl.



Подруливающая ось с управлением строго по колее

Максимальный угол поворота подруливающей оси 28° являет собой масштаб, известный до сих пор только из области техники для защиты растений. Теперь AMAZONE представляет новые высокопроизводительные распределители именно с такой подруливающей осью. Это означает: клиенты, которые имеют прицепной опрыскиватель с подруливанием для максимально бережной обработки своих площадей, могут так же строго по колее работать и с новым распределителем ZG-TS 01. При ширине колеи 1.800 мм и ширине шины 520 мм возможно точное следование по колее. Автоматическое руление, интегрированное в ISOBUS-ПО распределителя ZG-TS, позволяет также подруливать в обратную сторону на склонах. Если привод распределительных дисков деактивирован и скорость превышает 25 км/ч, то подруливание автоматически отключается и обеспечивает безопасную транспортировку со скоростью до 60 км/ч.



Гибридная система привода

Еще одной инновацией является гибридная система привода. Чтобы распределитель ZG-TS стал максимально вариабельным, привод и управление распределительным устройством, ленточным транспортером и подруливанием осуществляется гидравлически. Для использования маленьких тракторов опционально предлагаются две системы привода на выбор. Одна из них — классическая гидравлическая система на тракторе Load-Sensing, вторая — новая, гибридная система. При наличии гибридной системы с помощью 2-насосного клапана разности давления используется около двух третей потребности насоса Load-Sensing трактора, а оставшаяся треть создается бортовой гидравликой распределителя. Для этого установленный на распределителе гидронасос приводится в действие непосредственно от ВОМ трактора. Эта гибридная система позволяет работать с маленькими тракторами и в то же время значительно выгоднее классической системы с бортовой гидравликой.



Защитный рулонный тент

Известный из области навесных распределителей защитный рулонный тент предлагается отныне и для ZG-TS 01. С помощью гидровыхода двойного действия тент можно быстро, комфортно и надежно развернуть и свернуть. За счет пружины в развернутом состоянии он выравнивается и плотно прилегает к бункеру. В свернутом состоянии защитный рулонный тент очень компактно сложен. Это обеспечивает максимально возможное, большое отверстие бункера и позволяет без проблем проводить заполнение распределителя, предотвращая образование складок, в которых может накопиться вода, грязь или удобрения.



Прицепной распределитель со взвешивающим устройством ZG-TS ProfisPro — Первый в своем роде

Системы взвешивания позволяют автоматически регулировать требуемую норму внесения с помощью шиберных заслонок. При этом разница в нормах между двумя измерениями приводится в соответствие с обрабатываемой площадью и определяется таким образом, как если бы нужно было регулировать актуальное положение шиберных заслонок. В отличие от навесных распределителей, прицепные бункеры значительно больше и тяжелее, в то время как нормы внесения в кг/га — одинаковы. Оптимальный компромисс между прочностью материалов и чувствительным, подлежащим регулировке, сигналом измерения является высочайшим техническим достижением.



При наличии новой системы взвешивания прицепного распределителя ZG-TS ProfisPro, интегрированной в раму, бункер вместе со своей рамой соединен с отдельной рамой шасси посредством четырех взвешивающих ячеек, расположенных по углам рамы. За счет этого нет никакой точки взвешивания, на которую оказывала бы воздействие величина тягового усилия. Дополнительный датчик компенсирует наклон машины на склонах. Тем самым, все условия для высокочастотного онлайн-взвешивания выполняются, так что ZG-TS ProfisPro — это первый прицепной распределитель с функцией онлайн-взвешивания.



Сигнал онлайн-взвешивания используется для нескольких функций. Так, он служит не только для постоянной онлайн-калибровки нормы внесения, но и для интеллектуального менеджмента заполнения, а также для надежной регулировки тормозного усилия при быстром движении по общественным дорогам.



Различные функции системы онлайн-взвешивания ProfisPro

1. Онлайн-калибровка



Сигнал взвешивания служит для онлайн-калибровки нормы внесения, для того чтобы постоянно проводить корректную настройку шиберных заслонок. То, что на навесных распределителях годами успешно и с высокой точностью функционировало и пользовалось успехом у фермеров, теперь может применяться и на прицепных распределителях, благодаря новой, независимой от тягового усилия, системе взвешивания.



2. Менеджмент заполнения



а) Определение необходимой загрузки для оставшейся площади



За счет постоянного измерения количества остатков в бункере в зависимости от заданной ширины захвата автоматически определяется оставшаяся площадь и оставшийся путь, на которых можно еще провести внесение удобрений. Таким образом можно предотвратить лишний проезд по полю с пустым бункером. Взвешивающая техника обеспечивает также точную загрузку требуемого количества без использования внешних весов. Так можно, например, точно провести дозагрузку необходимого для оставшейся площади количества, так что в бункере не накапливается слишком много остатков.



б) Оптимальное распределение нагрузки



Для эффективного использования объёма бункера 10.000 л следует обратить внимание на распределение веса в машине, особенно при применении тяжелых сортов удобрений (например, Esta Кизерит 1,35 кг/л). Для соблюдения заданных пределов по опорной нагрузке и нагрузке на ось, согласно ПДД, необходимо, в зависимости от сорта удобрений, в передней части распределителя загружать больше удобрений, чем в задней части. Система взвешивания сообщает пользователю нагрузку на ось и дышло. Это исключает субъективные ошибочные оценки и позволяет безупречное движение с соблюдением всех правил дорожного движения.



3. Регулировка тормозного усилия



Для безопасного движения с высокой скоростью и различной нагрузкой должна осуществляться автоматическая регулировка тормозного усилия в зависимости от нагрузки. На новых ZG-TS 01 AMAZONE использует для этого тормозную систему с электронным регулятором (EBS). Для определения тормозного усилия в зависимости от нагрузки эта тормозная система получает также сигнал от нового онлайн-взвешивающего устройства. Так как система взвешивания непрерывно определяет оставшееся количество в бункере, автоматически адаптируется тормозное усилие. Таким образом, на всех участках нагрузки возможно плавное торможение. Итак, распределитель ZG-TS 01 отвечает всем требованиям нового одобрения типа EU.

