Продажа комбайнов со скидкой стала возможна благодаря включению их в перечень техники, на которую распространяется действие программы субсидирования производителей сельскохозяйственной техники в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 1432.



По сниженным ценам российские сельхозтоваропроизводители могут приобрести четыре модели зерноуборочных комбайнов TUCANO 340, 450, 570 и 580 В семи различных модификациях: с объемом зернового бункера от 8800 до 10000 л, тремя типами системы обмолота — классической 6-клавишным соломотрясом, APS и уникальным APS HYBRID.



Также с 2016 года комбайны TUCANO можно приобрести через АО «Росагролизинг» по системе федерального лизинга со сроком договора до 10 лет, первоначальным взносом от 7% и удорожанием в год от закупочной цены — от 2%.



В течение этого сельскохозяйственного сезона года с преимуществами комбайнов TUCANO можно ознакомиться в ходе демонстрационного тура CLAAS, который стартует в конце июня со Ставропольского края, а также на традиционных региональных Днях поля.



Модельный ряд комбайнов TUCANO постоянно совершенствуется, в результате получается удачное сочетание проверенных временем технологий с инновационными решениями. Эти комбайны отличаются продуманной концепцией и комфортом и максимально облегчают работу механизатора. Вместе с тем, как отмечают эксперты CLAAS, рентабельность приобретенной техники зависит не только от ее возможностей, но и от реальных потребностей хозяйства, условий эксплуатации, в которых те или иные дорогостоящие функции или опции могут оказаться излишними. Модельный ряд выпускаемых в России TUCANO сформирован таким образом, чтобы любое хозяйство независимо от его размера могло подобрать для себя оптимальный вариант машины, которая бы работала с наибольшей эффективностью.



Технические решения 2017 года

Большой шаг в направлении дальнейшего повышения производительности комбайна TUCANO компания CLAAS сделала, увеличив до 570 мм диаметр ротора в системе ROTO PLUS, что создает большее центробежное усилие и обеспечивает эффективную сепарацию зерна уже на незначительных оборотах. При этом для максимальной гибкости и адаптации к различным культурам частота вращения плавно регулируется в терминале CEBIS от 480 до 920 об/мин.



Кроме того, была улучшена система очистки за счет увеличения расстояния между пластинами нижнего решета. Благодаря этому несложному решению уменьшается поток зерновой массы для домолота и снижается степень сорности в бункере.



Более высокая производительность комбайна означает, что за меньшее количество времени он способен обработать больше площадей. Чтобы обеспечить более длительную работу комбайна, CLAAS оснастила модели TUCANO 580, 570 и 450 зерновым бункером объемом 10 000 л. При этом, чтобы сохранить время выгрузки, был также на 50% увеличен и диаметр зернового шнека и усилен привод. Благодаря этому даже при высоком урожае сельхозкультуры TUCANO обладает резервом для достижения максимальной производительности.



Простое управление и контроль

Особую роль в повышении эффективности работы комбайнов TUCANO играют электронные системы автоматизации настроек, контроля состояния машины и рабочих процессов. Так, на выпускаемых в России моделях комбайнов CLAAS в базовую комплектацию входят системы управления и контроля CEBIS иTELEMATICS.



Опционально в любую комплектацию TUCANO можно включить востребованные сегодня системы автоматического управления LASER PILOT и AUTO PILOT или GPS PILOT. Первая электрооптическая система лучше всего подойдет при уборке зерновых культур на полях с высокой урожайностью и хорошем стеблестоем. AUTO PILOT используется для уборки кукурузы. С помощью 2-х цифровых датчиков он определяют положение TUCANO и направляют его по рядкам кукурузы. Спутниковая система GPS PILOT — наиболее совершенный и универсальный инструмент, который полностью может заменить функционал первых двух устройств.



Телеметрическая система CLAAS TELEMATICS обеспечивает анализ и оптимизацию рабочих процессов, а также экономит столь ценное время, затрачиваемой на обслуживание техники. Благодаря функциям TELEMATICS фермеры всегда могут контролировать работу всего парка техники и доводить до максимальных значений коэффициент технического использования и показатели производительности, используя возможности онлайн-мониторинга и управления. Чтобы клиенты компании смогли в полной мере ознакомиться со всеми функциональными возможностями системы, компания CLAAS запустила совсем недавно 14-дневный период действия демонстрационной версии полного пакета TELEMATICS Professional.



Текущую производительность работы комбайна позволяет отслеживать датчик урожайности QUANTIMETER, работа которого основана на новейших принципах измерения множества параметров уборки. Поступающие на терминал CEBIS данные позволяют отслеживать влажность зерна в %, урожайность в т/га и общий объем отгруженного зерна в т/день.



Работа TUCANO в России. Неопровержимые факты

В ходе проводившихся в 2016 году в Приморском крае демонстрационных показов комбайнов TUCANO на уборке сои были проведены исследования, которые показали, что на переувлажненном грунте производительность TUCANO 570 c жаткой MAXFLEX 930 при урожайности 18,2 ц/га составляет 8 га/ч, а TUCANO 450 с той же жаткой при урожайности 17,40 ц/га — 7 га/ч. В обоих случаях потери зерна не превысили 1%, а расход топлива составил 12 л/га у модели TUCANO 570 и 11,7 — у TUCANO 450.



В экстремальных же условиях (по снегу при отрицательной температуре) на уборке кукурузы TUCANO 570 с жаткой CONSPEED работал со скоростью 8,5 км/ч. Его производительность и расход топлива составили 4,7 га/ч и 13 л/га при урожайности 65 ц/га соответственно.

