Исследовательская работа компании Bosch сфокусирована на разработке высокоэффективных сенсорных технологий. Помимо этого, компания занимается созданием программ принятия аналитических решений и выборочной системы распыления средств защиты растений на базе искусственного интеллекта. Bayer делится с Bosch полученными данными в сфере географических информационных систем (Geographical Information Systems, GIS), включая разработку алгоритмов, которые служат основой для формулировки, принятия и применения компьютером тех или иных агрономических решений, а также разработку комплексной стратегии борьбы с растениями-вредителями. Концепция технологии Smart Spraying будет представлена на торговой выставке Agritechnica , которая пройдет в Ганновере (Германия) в этом году.



«Вместе с Bosch мы хотим попробовать свои силы в новом направлении: мы планируем объединить различные технологии для того, чтобы обеспечить применение гербицидов только в тех местах, где они действительно необходимы», — объясняет Тобиас Менне, руководитель подразделения цифрового земледелия компании Bayer. Сорняки сложно распознать, особенно на ранних стадиях роста. Используя сенсорные камеры, новая технология сможет определить, что именно растет на поле и с высокой точностью распылить средства защиты растений только на сорняки.



«Технология умного опрыскивания Smart Spraying обеспечивает эффективную и более безопасную борьбу с сорными растениями. Она защищает урожай и заботится об окружающей среде», — добавляет Маркус Хейн, член правления компании Robert Bosch GmbH.



Больше интеллектуальных решений для защиты полей



Полевые культуры, такие как кукуруза или пшеница, соперничают с сорняками за солнечный свет, воду и питательные вещества, недостаток которых ведет к ухудшению урожайности. Эффективная борьба с сорными растениями обычно включает в себя широкое использование гербицидов, даже в том случае, если сорняки растут не по всему полю, а лишь на некоторых его участках.



По словам Йоханнеса Йорга Ригера, президента подразделения грузовых автомобилей и внедорожников компании Bosch, «технология умного опрыскивания Smart Spraying — это пример интеллектуального подхода к защите полей». Разница между технологией Smart Spraying и другими представленными на рынке системами заключается в том, что последние способны лишь распознавать растения, но не могут отличать сельскохозяйственные культуры от сорняков.



Качественный прорыв в сфере борьбы с сорняками



Как работает технология? Прежде чем фермер отправится в поле, цифровая система «Field Manager» помогает ему оценить ситуацию на участках, и предлагает оптимальные решения для борьбы с сорняками. Точное определение сорняков и применение средств защиты сельскохозяйственных культур осуществляется в рамках одного этапа работы, во время прибытия на соответствующий участок. Для этого несколько камер, расположенных по всей ширине штанги полевого опрыскивателя, непрерывно снимают поверхность. Ими распознаются различные сорняки, и система определяет оптимальный метод борьбы с ними. Конечный этап включает в себя распыление необходимого количества и вида гербицидов на определенные сорняки с учетом соответствующих параметров применения, в то время как участки без сорняков остаются нетронутыми. Этот процесс занимает доли секунды.



Бьерн Киепе, руководитель подразделения агрономии в цифровом земледелии компании Bayer, отмечает: «Технология умного опрыскивания распыления Smart Spraying — это настоящий прорыв в борьбе с сорняками. Мы объединяем передовые технологии обнаружения сорных растений и точного применения различных передовых средств по их уничтожению. Более того, необходимые меры прорабатываются компьютером индивидуально в каждом конкретном случае, на площади менее одного квадратного метра. Это позволит фермерам эффективно и безопасно защищать свои посевы от растений-вредителей». Одним из важнейших преимуществ этой технологии является то, что система, осуществляя предварительную обработку, чередует действующие вещества и использует их с максимально возможной эффективностью для предотвращения возникновения эффекта устойчивости сорняков к гербицидам.



Развитие новых технологий в области цифрового земледелия в России



Цифровое земледелие активно развивается в России, появляется все больше решений, которые повышают эффективность сельского хозяйства в нашей стране. «Внедрение технологии Smart Spraying позволит перейти на принципиально новую схему точного или уже можно сказать «точечного» целевого применения гербицидов! Говорить о запуске технологии в России пока рано, должна быть проделана большая научно-исследовательская работа, проведены тестовые испытания системы в разных климатических условиях, в том числе и в российских. Коммерческое применение системы в России возможно не ранее, чем через 5−7 лет», — прокомментировал Руководитель отдела цифрового земледелия и инноваций в странах СНГ компании Bayer Денис Серегин.

