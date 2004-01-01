Bayer и Bosch разрабатывают новые цифровые решения Smart Spraying
Компании
Bayer и Bosch подписали трехгодичное соглашение о сотрудничестве в области научных исследований с целью разработки технологии умного
опрыскивания полей Smart Spraying, которая позволит оптимизировать использование гербицидов для защиты урожая от сорных растений.
Исследовательская работа компании Bosch сфокусирована на разработке высокоэффективных сенсорных технологий. Помимо этого, компания занимается созданием программ принятия аналитических решений и выборочной системы распыления средств защиты растений на базе искусственного интеллекта. Bayer делится с Bosch полученными данными в сфере географических информационных систем (Geographical Information Systems, GIS), включая разработку алгоритмов, которые служат основой для формулировки, принятия и применения компьютером тех или иных агрономических решений, а также разработку комплексной стратегии борьбы с растениями-вредителями. Концепция технологии Smart Spraying будет представлена на торговой выставке Agritechnica, которая пройдет в Ганновере (Германия) в этом году.
«Вместе с Bosch мы хотим попробовать свои силы в новом направлении: мы планируем объединить различные технологии для того, чтобы обеспечить применение гербицидов только в тех местах, где они действительно необходимы», — объясняет Тобиас Менне, руководитель подразделения цифрового земледелия компании Bayer. Сорняки сложно распознать, особенно на ранних стадиях роста. Используя сенсорные камеры, новая технология сможет определить, что именно растет на поле и с высокой точностью распылить средства защиты растений только на сорняки.
«Технология умного опрыскивания Smart Spraying обеспечивает эффективную и более безопасную борьбу с сорными растениями. Она защищает урожай и заботится об окружающей среде», — добавляет Маркус Хейн, член правления компании Robert Bosch GmbH.
Больше интеллектуальных решений для защиты полей
Полевые культуры, такие как кукуруза или пшеница, соперничают с сорняками за солнечный свет, воду и питательные вещества, недостаток которых ведет к ухудшению урожайности. Эффективная борьба с сорными растениями обычно включает в себя широкое использование гербицидов, даже в том случае, если сорняки растут не по всему полю, а лишь на некоторых его участках.
По словам Йоханнеса Йорга Ригера, президента подразделения грузовых автомобилей и внедорожников компании Bosch, «технология умного опрыскивания Smart Spraying — это пример интеллектуального подхода к защите полей». Разница между технологией Smart Spraying и другими представленными на рынке системами заключается в том, что последние способны лишь распознавать растения, но не могут отличать сельскохозяйственные культуры от сорняков.
Качественный прорыв в сфере борьбы с сорняками
Как работает технология? Прежде чем фермер отправится в поле, цифровая система «Field Manager» помогает ему оценить ситуацию на участках, и предлагает оптимальные решения для борьбы с сорняками. Точное определение сорняков и применение средств защиты сельскохозяйственных культур осуществляется в рамках одного этапа работы, во время прибытия на соответствующий участок. Для этого несколько камер, расположенных по всей ширине штанги полевого опрыскивателя, непрерывно снимают поверхность. Ими распознаются различные сорняки, и система определяет оптимальный метод борьбы с ними. Конечный этап включает в себя распыление необходимого количества и вида гербицидов на определенные сорняки с учетом соответствующих параметров применения, в то время как участки без сорняков остаются нетронутыми. Этот процесс занимает доли секунды.
Бьерн Киепе, руководитель подразделения агрономии в цифровом земледелии компании Bayer, отмечает: «Технология умного опрыскивания распыления Smart Spraying — это настоящий прорыв в борьбе с сорняками. Мы объединяем передовые технологии обнаружения сорных растений и точного применения различных передовых средств по их уничтожению. Более того, необходимые меры прорабатываются компьютером индивидуально в каждом конкретном случае, на площади менее одного квадратного метра. Это позволит фермерам эффективно и безопасно защищать свои посевы от растений-вредителей». Одним из важнейших преимуществ этой технологии является то, что система, осуществляя предварительную обработку, чередует действующие вещества и использует их с максимально возможной эффективностью для предотвращения возникновения эффекта устойчивости сорняков к гербицидам.
Развитие новых технологий в области цифрового земледелия в России
Цифровое земледелие активно развивается в России, появляется все больше решений, которые повышают эффективность сельского хозяйства в нашей стране. «Внедрение технологии Smart Spraying позволит перейти на принципиально новую схему точного или уже можно сказать «точечного» целевого применения гербицидов! Говорить о запуске технологии в России пока рано, должна быть проделана большая научно-исследовательская работа, проведены тестовые испытания системы в разных климатических условиях, в том числе и в российских. Коммерческое применение системы в России возможно не ранее, чем через 5−7 лет», — прокомментировал Руководитель отдела цифрового земледелия и инноваций в странах СНГ компании Bayer Денис Серегин.