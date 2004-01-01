Одной из уникальных отличительных черт выставки «Agritechnica» является ее продуманная концепция размещения тематических разделов. Она позволяет посетителям быстро и просто сориентироваться. В 2017 году разработан новый план размещения разделов выставки. Он гарантирует легкую ориентацию и помогает посетителям максимально полезно использовать время посещения Agritechnica. Между павильонами организован бесплатный трансфер.



Специальная экспозиция «Будущее защиты растений — ответственность требует идей» (Future crop protection — responsibility needs ideas)

Системы и компоненты

Форум по перспективам аграрной отрасли: высококлассная международная деловая программа

«Лес и ландшафт»

«Демо-мастерская»

«Международный центр дистрибьюторов и сервисных служб»

Стенд DLG в павильоне 21

«Campus & Career»: платформа для профессиональной занятости и карьеры, науки и исследований

Международная биржа контактов «Match&Meet»

Под девизом «Чистая окружающая среда завтра — умные технологии сегодня» (Green Future-Smart Technology) выставка «Agritechnica» представит новейшие технологии и тенденции, призванные повысить производительность при одновременном сохранении окружающей среды и ресурсов. Сюда включены разработки в области защиты растений, применения беспилотных летающих аппаратов и роботов, моделей прогнозирования, техники разбрызгивания и управления с использованием GPS. На специальной экспозиции «Перспектива защиты растений — ответственность требует идей», которая будет размещена в павильоне 15 производители, организации и эксперты покажут свои новейшие технологии защиты растений.Уже в третий раз выставка «Agritechnica» в рамках раздела «Системы и компоненты» представляет международную платформу для презентации систем, модулей, компонентов и комплектующих для сельхозтехники и родственных отраслей. Девиз раздела в этом году «Оставайтесь на связи» (Stay connected). Более 700 компаний представят свои инновации и разработки в павильонах 15, 16, 17 и 18. Посетите «Future Lounge» в павильоне 17 (с понедельника по пятницу), чтобы увидеть специальные системы и экспозиции на родственные темы «Умный-ремонт», «Умные материалы», «Интерфейс человек-машина», «Альтернативные приводные системы» и «Корпоративный инжиниринг/будущее машиностроения».Высококлассная деловая программа этого года включает в себя конгрессы, рабочие встречи и форумы по последним технологическим тенденциям. Так, на международной конференции «LAND.TECHNIK AgEng 2017» форума знаний Союза немецкого машиностроения (VDI Wissensforum) уже 10 и 11 ноября (за 2 дня до начала выставки) будут представляться и обсуждаться актуальные разработки в области сельхозтехники и новейшие результаты исследований. Международная серия мероприятий «Ag Machinery International — Access to emerging markets» (Выход на развивающиеся рынки в этом году будет вновь продолжена. В каждый выставочный день акцент будет сделан на рынки сельхозтехники одного региона: Восточная Европа, Китай, Юго-Восточная Азия и Юго-Восточная Африка. Эксперты расскажут о потенциалах рынков, их доступности, возможностях финансирования и требованиях потребителей к технике.В павильоне 26 и на прилегающей открытой площадке экспоненты представят лесоводческую технику и оборудования для лесного хозяйства. В центре внимания демонстрационных показов в этом году будут лесовозные прицепы-погрузчики.В сотрудничестве с союзом LandBauTechnik спец-экспозиция «Демо-мастерская» пройдет в этом году на «Agritechnica» в шестой раз. Сельскохозяйственные и строительные механики всех уровней предложат практические 30-минутные мастер-классы один раз в час с последующей сессией вопросов и ответов.DLG, федеральный союз сельской и строительной техники LandBauTechnik и европейское объединение дистрибьюторов сельхозтехники CLIMMAR вновь организуют на выставке «Agritechnica-2017» «Международный центр дистрибьюторов и сервисных служб». Он будет размещен в павильоне 2 и станет для дистрибьюторов со всего мира центром для получения информации и услуг.В этом году DLG предлагает обширную сопутствующую программу в павильоне 21 с центральной темой «Green Future — Smart Technology» («Чистая окружающая среда завтра — умные технологии сегодня»). Кроме того, эксперты из испытательного центра DLG представят информацию о протестированных моделях самоуправляемых тракторов.В рамках данной экспозиции 44 экспонента, как компании средних размеров так и глобальные игроки рынка, а также представители образовательных и научных учреждений, министерств, отраслевых ассоциаций и консалтинговых организаций, представят полезную информацию для тех, кто ищет новые возможности в профессиональной, образовательной и научной деятельности. Здесь посетители смогут наладить контакт с компаниями, ищущими сотрудников, а также задать вопросы о возможностях получения профессионального технического, а также высшего образования и повышения квалификации. Кроме того, в экспозицию включена «карьерная миля», «доска вакансий», а также консультации DLG по карьерным возможностям и профессиональной ориентации.Вновь на выставке «Agritechnica» будет организована международная биржа контактов «Match &Meet» для налаживания сотрудничества и бизнес-контактов. Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться онлайн вы можете здесь: https://matchandmeet.agritechnica.com/

Подробная информация по «Agritechnica-2017» доступна онлайн на нескольких языках на сайте www.agritechnica.com . Более подробная версия данного пресс-релиза предлагается на английском языке.