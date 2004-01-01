AGCO-RM представил на российском рынке обновленный портфель оригинальных смазочных материалов AGCO Parts
В 2017 году ведущий мировой производитель сельскохозяйственной техники AGCO презентовал обновленную линейку оригинальных смазочных материалов AGCO Parts на российском рынке. Новая линейка теперь носит название AGCO Parts вместо прежнего AGCO, изменились названия существующих продуктов, а также портфель был дополнен новыми продуктами, производство которых перенесено из России на европейские площадки.
Оригинальные смазочные материалы AGCO Parts разработаны с учетом требований и особенностей эксплуатации техники Fendt, Challenger, Massey Ferguson и Valtra. Продукты AGCO Parts подходят для парка техники как на гарантийном, так и на постгарантийном обслуживании. Использование материалов AGCO Parts позволяет снизить затраты на обслуживание оборудования, минимизировать объемы планового ремонта и предупредить будущие поломки техники.
Смазочные материалы AGCO Parts обладают повышенными защитными свойствами, гарантируя работоспособность машин даже в режиме сезонных сверхнагрузок, а также обеспечивают максимальную надежность и безотказную работу сельскохозяйственной техники.
«Повышенные нагрузки на сельскохозяйственную технику с учетом тяжелых климатических особенностей, качества топлива и нерегулярности обслуживания приводят к поломкам и внеплановому простою техники, из-за чего компании могут нести многомиллионные убытки. Новая линейка смазочных материалов AGCO Parts, разработанная с учетом особенностей российских условий эксплуатации, обладает запасом защитных свойств, гарантируя работоспособность техники даже в режиме сверхнагрузок», — отметил руководитель отдела продаж запасных частей AGCO-RM Максим Трушин.
Уникальная серия оригинальных смазочных материалов AGCO Parts включает в себя моторные, трансмиссионные, гидравлические и универсальные трансмиссионно-гидравлические масла, консистентные смазки для всей линейки техники от AGCO-RM. Данная серия специально разработана для техники, эксплуатируемой вне дорог, и гарантирует эффективную защиту в экстремальных условиях эксплуатации, а также позволяет оптимизировать расходы на обслуживание техники, минимизируя затраты на ремонт.
Кроме того, данная серия уникальна для сельскохозяйственного сектора с точки зрения качества базовых масел и используемых присадок.
Благодаря улучшенной системе присадок, а именно — модификатору трения, достигается сокращение расхода топлива, обеспечивается надлежащая текучесть при низких температурах и происходит улучшение эксплуатационных характеристик сельскохозяйственной техники.
Важно понимать, что оригинальные смазочные материалы эффективны в использовании для техники как в гарантийный, так и в постгарантийный периоды и помогают сократить расходы на эксплуатацию оборудования.
В конечном счете, смазочные материалы AGCO Parts максимально удовлетворяют потребности техники AGCO-RM.
В обновленный портфель смазочных материалов AGCO Parts входят:
Моторные масла:
- AGCO Parts Premium Extra Engine Oil 10W-40
- AGCO Parts Premium Engine Oil 10W-40
- AGCO Parts Premium Engine Oil 15W-40
- AGCO Parts Engine Oil 15W-40
Масла для мостов:
- AGCO Parts Axle Oil 85W-140,
- AGCO Parts Axle Oil LS 80W-90
- AGCO Parts Axle Oil 80W-90
Гидротрансмиссионные масла:
- AGCO Parts Transmission Oil 10W-30
- AGCO Parts Premium Transmission Oil 15W-40
Гидравлическая жидкость:
- AGCO Parts Hydraulic Oil 46
Многоцелевая пластичная смазка:
- AGCO Parts Premium EP Grease
Об AGCO-RM
AGCO-RM (www.agco-rm.ru) — совместное предприятие международного производителя сельскохозяйственной техники AGCO и российской корпорации «Русские машины». В рамках партнерской стратегии совместное предприятие осуществляет локализацию производства и дистрибуцию широкой линейки сельскохозяйственной техники.
О корпорации AGCO
AGCO, Your Agriculture Company (NYSE: AGCO) (www.AGCOcorp.com) — один из мировых лидеров по производству и поставке сельскохозяйственной техники и оборудования. Корпорация предлагает наиболее полную линейку тракторов, комбайнов, кормозаготовительной техники, самоходных опрыскивателей и разбрасывателей удобрений, почвообрабатывающих машин, навесных орудий и оригинальных запчастей. Техника AGCO продается под брендами Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® и Valtra®. Реализация техники AGCO осуществляется по всему миру через дилерскую сеть, состоящую из 3000 компаний, действующих в более чем 150 странах мира. Штаб-квартира AGCO расположена в Дулуте (США, штат Джорджия). В 2016 году совокупная чистая выручка компании AGCO составила $7,4 млрд.
Об AGCO Parts
AGCO Parts — бренд AGCO, под которым корпорация поставляет оригинальные запасные части, смазочные материалы и аксессуары для всей линейки техники Challenger, Fendt, Massey Ferguson и Valtra. Производятся с использованием передовых технологий, сертифицированы и соответствуют самым высоким стандартам качества. Вся продукция AGCO Parts разрабатывается с учетом специфики эксплуатации техники и оборудования и доступна в официальных дилерских центрах AGCO-RM. Подробнее об AGCO Parts можно узнать на сайте www.agcoparts.com.
О корпорации «Русские машины»
Корпорация «Русские машины» (www.rm.ru) — крупный российский диверсифицированный холдинг, входящий в группу «Базовый Элемент» и объединяющий индустриальные и инжиниринговые активы в таких отраслях, как автомобилестроение, производство автокомпонентов, железнодорожное машиностроение, самолетостроение, производство сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. География предприятий корпорации охватывает 12 ключевых регионов России.
О группе «Базовый Элемент»
«Базовый Элемент» (www.basel.ru) — одна из крупнейших динамично развивающихся промышленных групп в России. Группу формируют компании, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов Олега Дерипаска. Структуры группы участвуют в управлении активами или непосредственно являются владельцами значительных долей в уставных капиталах компаний, работающих во многих секторах экономики: энергетическом, машиностроительном, финансовом, строительном, аэропортовом, сельскохозяйственном и других. Свыше 200 000 человек работают более чем на 100 предприятиях «Базового Элемента» в России, странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке. Многие из компаний играют ключевую роль в экономике и своих сегментах рынка, в том числе En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базэл Аэро», «Главстрой Девелопмент» и другие.