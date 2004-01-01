Оригинальные смазочные материалы AGCO Parts разработаны с учетом требований и особенностей эксплуатации техники Fendt, Challenger, Massey Ferguson и Valtra. Продукты AGCO Parts подходят для парка техники как на гарантийном, так и на постгарантийном обслуживании. Использование материалов AGCO Parts позволяет снизить затраты на обслуживание оборудования, минимизировать объемы планового ремонта и предупредить будущие поломки техники.



Смазочные материалы AGCO Parts обладают повышенными защитными свойствами, гарантируя работоспособность машин даже в режиме сезонных сверхнагрузок, а также обеспечивают максимальную надежность и безотказную работу сельскохозяйственной техники.



«Повышенные нагрузки на сельскохозяйственную технику с учетом тяжелых климатических особенностей, качества топлива и нерегулярности обслуживания приводят к поломкам и внеплановому простою техники, из-за чего компании могут нести многомиллионные убытки. Новая линейка смазочных материалов AGCO Parts, разработанная с учетом особенностей российских условий эксплуатации, обладает запасом защитных свойств, гарантируя работоспособность техники даже в режиме сверхнагрузок», — отметил руководитель отдела продаж запасных частей AGCO-RM Максим Трушин.



Уникальная серия оригинальных смазочных материалов AGCO Parts включает в себя моторные, трансмиссионные, гидравлические и универсальные трансмиссионно-гидравлические масла, консистентные смазки для всей линейки техники от AGCO-RM. Данная серия специально разработана для техники, эксплуатируемой вне дорог, и гарантирует эффективную защиту в экстремальных условиях эксплуатации, а также позволяет оптимизировать расходы на обслуживание техники, минимизируя затраты на ремонт.



Кроме того, данная серия уникальна для сельскохозяйственного сектора с точки зрения качества базовых масел и используемых присадок.



Благодаря улучшенной системе присадок, а именно — модификатору трения, достигается сокращение расхода топлива, обеспечивается надлежащая текучесть при низких температурах и происходит улучшение эксплуатационных характеристик сельскохозяйственной техники.



Важно понимать, что оригинальные смазочные материалы эффективны в использовании для техники как в гарантийный, так и в постгарантийный периоды и помогают сократить расходы на эксплуатацию оборудования.



В конечном счете, смазочные материалы AGCO Parts максимально удовлетворяют потребности техники AGCO-RM.



В обновленный портфель смазочных материалов AGCO Parts входят:



Моторные масла:





AGCO Parts Premium Extra Engine Oil 10W-40

AGCO Parts Premium Engine Oil 10W-40

AGCO Parts Premium Engine Oil 15W-40

AGCO Parts Engine Oil 15W-40

Масла для мостов:





AGCO Parts Axle Oil 85W-140,

AGCO Parts Axle Oil LS 80W-90

AGCO Parts Axle Oil 80W-90

Гидротрансмиссионные масла:





AGCO Parts Transmission Oil 10W-30

AGCO Parts Premium Transmission Oil 15W-40

Гидравлическая жидкость:





AGCO Parts Hydraulic Oil 46

Многоцелевая пластичная смазка:





AGCO Parts Premium EP Grease

Об AGCO-RM



AGCO-RM (www.agco-rm.ru ) — совместное предприятие международного производителя сельскохозяйственной техники AGCO и российской корпорации «Русские машины». В рамках партнерской стратегии совместное предприятие осуществляет локализацию производства и дистрибуцию широкой линейки сельскохозяйственной техники.



О корпорации AGCO



AGCO, Your Agriculture Company (NYSE: AGCO) (www.AGCOcorp.com ) — один из мировых лидеров по производству и поставке сельскохозяйственной техники и оборудования. Корпорация предлагает наиболее полную линейку тракторов, комбайнов, кормозаготовительной техники, самоходных опрыскивателей и разбрасывателей удобрений, почвообрабатывающих машин, навесных орудий и оригинальных запчастей. Техника AGCO продается под брендами Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® и Valtra®. Реализация техники AGCO осуществляется по всему миру через дилерскую сеть, состоящую из 3000 компаний, действующих в более чем 150 странах мира. Штаб-квартира AGCO расположена в Дулуте (США, штат Джорджия). В 2016 году совокупная чистая выручка компании AGCO составила $7,4 млрд.



Об AGCO Parts



AGCO Parts — бренд AGCO, под которым корпорация поставляет оригинальные запасные части, смазочные материалы и аксессуары для всей линейки техники Challenger, Fendt, Massey Ferguson и Valtra. Производятся с использованием передовых технологий, сертифицированы и соответствуют самым высоким стандартам качества. Вся продукция AGCO Parts разрабатывается с учетом специфики эксплуатации техники и оборудования и доступна в официальных дилерских центрах AGCO-RM. Подробнее об AGCO Parts можно узнать на сайте www.agcoparts.com .



О корпорации «Русские машины»



Корпорация «Русские машины» (www.rm.ru ) — крупный российский диверсифицированный холдинг, входящий в группу «Базовый Элемент» и объединяющий индустриальные и инжиниринговые активы в таких отраслях, как автомобилестроение, производство автокомпонентов, железнодорожное машиностроение, самолетостроение, производство сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. География предприятий корпорации охватывает 12 ключевых регионов России.



О группе «Базовый Элемент»



«Базовый Элемент» (www.basel.ru ) — одна из крупнейших динамично развивающихся промышленных групп в России. Группу формируют компании, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов Олега Дерипаска. Структуры группы участвуют в управлении активами или непосредственно являются владельцами значительных долей в уставных капиталах компаний, работающих во многих секторах экономики: энергетическом, машиностроительном, финансовом, строительном, аэропортовом, сельскохозяйственном и других. Свыше 200 000 человек работают более чем на 100 предприятиях «Базового Элемента» в России, странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке. Многие из компаний играют ключевую роль в экономике и своих сегментах рынка, в том числе En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базэл Аэро», «Главстрой Девелопмент» и другие.

