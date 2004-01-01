В мероприятии приняли участие представители Министерства сельского хозяйства РФ, АО «Росагролизинг», руководство отраслевых союзов таких как Картофельный союз и Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров, представители СМИ, а также руководители и эксперты компаний — мировых лидеров в области производства сельскохозяйственной техники, семян и защиты сельскохозяйственных культур.



«Хорошая урожайность зависит именно от тех передовых технологий, которые применяются фермерами. Компании — члены АЕБ являются ведущими мировыми производителями. И я очень рад, что у нас есть такая замечательная возможность, собравшись на конференции, обсудить проблемы индустрии как с компаниями, так и с представителями государственных структур и отраслевых союзов», — сказал генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф, открывая конференцию. За последние несколько лет сельское хозяйство в России стало одним из самых быстрорастущих секторов экономики, что создает хорошие перспективы для производителей сельхозтехники, семян и средств защиты растений. Согласно прогнозу генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, урожай зерновых в этом году ожидается на уровне 131−134 млн. тонн, что является рекордным показателем, но и одновременно несет все риски, связанные с перепроизводством. Эксперты отрасли уверены, что дальнейший рост аграрного сектора зависит как от макроэкономических и структурных показателей, так и от доступности современной техники и технологий.

«Сегодня мировое сельхозмашиностроение относится к числу наиболее инновационных отраслей экономики. Инвестиции в НИОКР компаний-членов VDMA в среднем составляют 5% от оборота. Такой уровень инновационности достигается за счет прикладного характера НИОКР и высокого уровня конкуренции между производителями. И мы рады, что российскому аграрию сегодня доступны все самые передовые разработки в этой области», — подчеркнул Антони ван дер Лей, вице-президент VDMA Agricultural Machinery. По его словам, мировые бренды сельхозмашиностроения высоко оценивают потенциал российского сельского хозяйства и рынка сельхозтехники и готовы инвестировать в создание и расширение локализованных производств в России. При этом, для принятия продуманных инвестиционных решений требуется четкое понимание перспектив, стабильное регулирование и работа по развитию компонентной базы. Антони ван дер Лей подчеркнул, что необходим прозрачный и открытый диалог между государством, производителями и аграриями, а также совместная работа по налаживанию сотрудничества, выстраиванию кооперационных цепочек, что отвечает интересам всех участников рынка. «Мы всегда должны помнить, что наша конечная цель — это эффективное, успешное и рентабельное сельское хозяйство», — отметил он.



По оценкам заместителя генерального директора АО «Росагролизинг» Натальи Зудиной, локализация западных брендов в России способствует трансферу технологий, повышению скорости приобретения техники, снижению ее стоимости и повышению качества сервиса, что однозначно идет на пользу аграриям. При этом, она подчеркнула, что речь идет о создании полноценных производств с высоким уровнем локализации. Наталья Зудина также отметила, что Росагролизинг не только сохраняет высокие темпы поставки сельхозтехники аграриям, что делает его эффективным инструментом модернизации АПК, но и активно занимается выращиванием компетенций у субъектов малого и среднего бизнеса.



По расчетам Министерства сельского хозяйства России, которые озвучил Павел Бурак, заместитель директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, для достижения оптимального количества техники и полноценного обновления парка необходимо ежегодно приобретать не менее 56 тыс. тракторов, 16 тыс. зерноуборочных комбайнов и 2,4 тыс. кормоуборочных комбайнов. Текущие темпы приобретения техники сильно отстают от этих целевых ориентиров, что говорит о наличии значительной неудовлетворенной потребности в основных видах техники.



При этом, эксперты отрасли отметили позитивную динамику российского рынка сельхозтехники, начиная со второй половины 2016 года, которая сохраняется до сих пор. Причем рост наблюдается практически во всех сегментах, включая отдельные виды прицепной техники (плуги, сеялки, разбрасыватели минеральных удобрений, опрыскиватели). По оценкам ассоциации VDMA Agricultural Machinery, средняя доля иностранных брендов на российском рынке на сегодня составляет около 50%, что полностью соответствует ведущим европейским рынкам (Германия, Италия). Опыт европейских стран показывает, что такое соотношение позволяет сохранять оптимальный баланс между развитием сельхозмашиностроения и эффективностью сельского хозяйства, а искажение этой пропорции несет риски консервирования рынка и снижения рентабельности аграрного сектора.



Участники дискуссии сошлись во мнении, что надежная, производительная техника и передовые технологии — важнейший фактор, обеспечивающий рентабельность и конкурентоспособность сельского хозяйства на каждом этапе — от подготовки почвы и закладки семян до сбора и хранения урожая. Подтверждая этот тезис, представители компаний CLAAS, KWS и Bayer рассказали о последних инновациях и технологиях, которые они используют, обсудили вопросы трансфера знаний и технологий, а также поделились своим опытом работы в России.

