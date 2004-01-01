Развитие инновационной сферы является важнейшим условием успешной конкурентоспособности компаний на глобальных рынках, обеспечения высокого экономического роста, повышения качества продукции, реализации других приоритетов. В условиях непростой экономической ситуации успешное функционирование компаний во многом обусловлено эффективной работой инновационного механизма их развития. В этой связи необходимо отметить особое значение своевременного формирования и планомерного использования рациональных методов организации инновационной деятельности с целью повышения ее эффективности.



На протяжении многих лет FOSS является ведущей компанией в области развития инновационных аналитических решений, которые помогают производителям измерять качество продуктов питания в режиме реального времени с помощью инфракрасного сканирования, без традиционной стадии пробоотбора. За последние годы, помимо классических аналитических решений, FOSS разработала новые цифровые технологии, которые пользуются высоким спросом на рынке.



«Ежегодно 10% прибыли компания тратит на R&D- разработки в инновационные решения. Информация является ключевым элементом в управлении производством. Для того чтобы остаться лидером в области разработки цифровых технологий, которые способствуют решению глобальных проблем производства продуктов питания, мы инвестируем более 1 млрд датских крон в инновации в ближайшие пять лет», — отмечает генеральный директор FOSS Дания Kim Vejlby Hansen.



Решающее значение в бизнес-стратегии компании сфокусировано на специалистах инновационного центра FOSS.



80 процентов молока и зерна во всем мире проходят проверку на оборудовании FOSS. В 2016 компания выпустила на рынок 7 новых продуктов и 7 новых аналитических решений в 2017 году.

