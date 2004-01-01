Sprinter в новом дизайне в очередной раз устанавливает еще более высокие стандарты в своем сегменте. Его образ выдержан в духе традиционной концепции дизайна Mercedes-Benz, сочетая в себе две максимы данной концепции: чувственность и интеллект. Характерная атлетичная передняя часть кузова Sprinter отличается вытянутыми по горизонтали головными фарами четко очерченной формы.



Среди интересных новых решений — комплексная реализация вспомогательных систем и сетевых сервисов в сочетании с новой телематикой, что представляет собой значительный шаг вперед с точки зрения эффективности управления автомобилем и автопарком. Кроме того, новый Sprinter обеспечивает возможность еще более высокой адаптации в соответствии с конкретной областью применения благодаря значительно расширенному числу доступных версий. Новый Sprinter, будучи комплексным системным решением, представляет собой уникальное коммерческое предложение на рынке малотоннажных автомобилей.



Запуск на рынке состоится в первом полугодии 2018 года в Европе, в России автомобиль будет доступен с сентября 2018 г. Дополнительная информация об автомобиле будет анонсирована в ближайшие месяцы.



Современные решения в области мобильности в сочетании с традиционными качествами Sprinter

«Мы не просто хотим выпускать лучшие автомобили. Мы хотим предлагать оптимальные решения в области мобильности для каждого сектора и для каждой области применения. Именно эту задачу мы ставим перед собой, выпуская новое поколение Sprinter как комплексное системное решение. Само собой, новая версия нашего легендарного малотоннажного автомобиля предлагает традиционные для бренда надежность, безопасность и рентабельность», — заявил глава Mercedes-Benz Vans Фолькер Морнинвег на автосалоне NACV.



Автосалон будет идеальной площадкой для обнародования первых подробностей о новом Sprinter. США — один из самых быстрорастущих рынков малотоннажных автомобилей в мире и второй по размеру рынок продаж малотоннажных автомобилей после Германии. Сейчас в городе Норт-Чарлстон строится завод по производству автомобилей Sprinter, «сделанных в Америке», благодаря чему подразделение малотоннажных автомобилей сможет обеспечить потребности клиентов в США, предлагая еще большую степень рентабельности и значительно меньшие сроки поставки на этом рынке. До сих пор малотоннажные автомобили Sprinter для американского рынка производились в Германии. Однако из-за высоких импортных пошлин требуется длительный процесс их частичной разборки и повторной сборки на заводе в Норт-Чарльстоне. Подразделение малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz — единственный производитель в сегменте крупных малотоннажных автомобилей, который продолжит выпускать автомобили Sprinter следующего поколения на своих производственных площадках в Дюссельдорфе и Людвигсфельде.



Предпосылки для будущей инициативы adVANce

Для подразделения малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz выпуск нового Sprinter означает больше, чем просто презентация очередной новой модели. Sprinter полностью отражает концепцию будущей инициативы adVANce, которая была анонсирована осенью 2016 года. Данная инициатива призвана стать ответом на такие глобальные тенденции как переход на цифровые технологии и урбанизация. Соответствующее перенаправление деятельности компании способствует ее трансформации из автопроизводителя в поставщика целостных, комплексных решений в области мобильности. И первой моделью автомобиля, знаменующей эту тенденцию, станет новый Sprinter.



Автомобиль, давший название целому классу

В 1995 году вышел первый Sprinter — флагманская модель малотоннажного автомобиля, которая стояла у истоков целого сегмента. С тех пор более 3,3 миллионов единиц было поставлено в более чем 130 стран мира, что делает Sprinter одним из самых успешных коммерческих автомобилей в истории и бестселлером в портфеле продуктов подразделения малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz. С января по март 2017 года рост продаж составил ок. 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это самый успешный результат для первого квартала за более чем 20-летнюю историю бренда Sprinter. Соответственно, в первом полугодии 2017 года Sprinter смог поставить новый рекорд продаж: около 96 200 проданных автомобилей (в прошлом году: 95 100 единиц).



Презентация Daimler на автосалоне NACV позволяет получить первое представление не только о Sprinter третьего поколения, но и о дальнейшем развитии технологий в области коммерческих автомобилей средней и большой грузоподъемности. Благодаря брендам Mercedes-Benz, Freightliner, FUSO и Western Star доля на рынке концерна Daimler составляет более 40%, что делает его неоспоримым лидером на американском рынке коммерческих автомобилей.

