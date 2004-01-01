Введение электронной ветеринарной сертификации позволит решить целый ряд вопросов в области качества и безопасности подконтрольной продукции. Цель системы — контроль производства продуктов питания на всех этапах. Производство добавок для комбикормов не является исключением. Введение электронной системы решит ряд сложностей, возникавших ранее: позволит повысить прозрачность предоставляемых данных, сократит время получения ветеринарных сертификатов предприятиями.



«Сложность, с которой мы сталкиваемся сейчас и, вероятно, столкнемся после введения закона об обязательном использовании — работа с экспортом, в частности, с клиентами из ближайшего зарубежья — страны СНГ (Беларусь, Казахстан), которые не используют электронную систему для выписки сертификатов). Мы обращаем внимание иностранных партнеров, что готовим электронный сертификат, но в текущей работе используем бумажный вариант. Каким образом данный вопрос будет решаться после начала обязательного использования ЭВС — неизвестно» — сообщают ветеринарные специалисты НПАО «Коудайс МКорма»



Большинство партнеров компании уже пользуются ЭВС и проводят соответствующее обучение персонала: даже небольшие предприятия, которые производят мясную продукцию и занимаются торговлей, осваивают программу и к внедрению законопроекта смогут полностью перейти на систему электронной ветеринарной сертификации.

