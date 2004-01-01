Помимо спикеров Лимагрен, которые представили силосные гибриды Лимагрен на полях ООО «Раздолье-Агро», выступали приглашенные эксперты из Франции (Международный исследовательский институт по кукурузе ARVALIS), из Дании (институт SEGES — эксперт в области качества молока, управления фермой, оптимизирования кормления, сохранения здоровья животных).

Специалист по силосной кукурузе компании Анастасия Асадова рассказала гостям мероприятия о программе LGAN

Специалист по силосной кукурузе компании Limagrain Анастасия Асадова рассказала гостям мероприятия о программе LGAN — Limagrain Animal Nutrition. Гибриды LGAN предназначены специально для кормления животных и являются продуктом 40-летних исследований и разработок селекционеров компании Лимагрен в данной области.

Гибриды LGAN принципиально отличаются от других гибридов силосной кукурузы на рынке

Гибриды LGAN принципиально отличаются от других гибридов силосной кукурузы на рынке. Клеточная стенка растения состоит из трех основных компонентов: целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. Целлюлоза и гемицеллюлоза в большей или меньшей степени перевариваются в пищеварительном тракте животного, тогда как лигнин — инкрустирующее вещество в растении и является не перевариваемым компонентом. Целлюлоза и гемицеллюлоза — перевариваемые компоненты клеточной стенки, плотно связаны между собой лигниновыми мостиками. Чем плотнее эта связь, тем труднее ферментам рубца проникнуть в клеточную стенку, и тем хуже переваримость клетчатки растения. В силосных гибридах компании Лимагрен связь между тремя составляющими клеточной стенки — целлюлозой, гемицеллюлозой и лигнином нарушена, открывая таким образом возможность пищеварительным ферментам более эффективно проникать в клеточную стенку и извлекать максимальное количество питательных веществ! Таким образом, мы не снизили содержание лигнина, мы поменяли его структуру, поясняет эксперт Лимагрен.

Участникам Дня Поля были представлены следующие гибриды по программе LGAN: ЛГ 2195, ЛГ 3285, ЛГ 30215

Участникам Дня Поля были представлены следующие гибриды по программе LGAN: ЛГ 2195, ЛГ 3285, ЛГ 30215. Многих аграриев также волнует вопрос правильного определения сроков уборки кукурузы на силос. В формате интерактива Анастасия пообщалась с участниками мероприятия, какие сроки они считают оптимальными исходя из уровня содержания сухого вещества в растении. Чтобы прямо в поле определить степень готовности кукурузы к уборке, Анастасия показала простой и понятный прием: произвольно выбрала кукурузный початок и указала на наличие так называемой «молочной линии» в середине профиля зерна. По большому счету, она и является экспресс-показателем готовности к уборке, однако точная дата уборки должна корректироваться определением влажности всей измельченной массы наиболее типичного растения.

Участникам Дня Поля были представлены следующие гибриды по программе LGAN: ЛГ 2195, ЛГ 3285, ЛГ 30215

Помимо гибридов силосного назначения, в поле также были представлены новинки портфолио кукурузы Лимагрен: ЛГ 30189 — гибрид для раннего сева с коротким периодом вегетации с возможностью ранней уборки урожая, а также уже отлично знакомый российским аграриям среднеранний хит — гибрид кукурузы ААЛЬВИТО.

Современную селекцию травосмесей представила на опытных делянках компания BARENBRUG.

И кульминацией программы стала уборка делянки комбайном RSM 1401

И кульминацией программы стала уборка делянки комбайном RSM 1401 от компании РОСТСЕЛЬМАШ. Участники смогли оценить качество резки кукурузы на силос, отследить работу измельчителя зерен кукурузы из початков. А специалисты Лимагрен уже отобрали образец зеленой массы кукурузы для исследований прямо в условиях поля. Результаты анализа были готовы буквально через 10 минут. Такая скорость объясняется тем, что у компании Лимагрен есть специальный инструмент для быстрого и эффективного анализа основных характеристик корма прямо в условиях поля — портативная спектральная лаборатория LG-Lab.

Далее гостей мероприятия приветствовали иностранные спикеры

Далее гостей мероприятия приветствовали иностранные спикеры. Эксперт института ARVALIS Бертран Карпантье в своем выступлении рассказал, как разнообразные факторы (подготовка почвы, однородность и плотность посадки, внесение удобрений, высота среза растения) влияют на урожайность зеленой массы, содержание сухого вещества и питательную ценность растения и как управлять этими факторами для оптимального баланса. Кристиан Хальдруп из датского института SEGES продолжил тему разговором о доступности НДК из разных гибридов кукурузы (это отличие может приносить до 4 кг молока на корову в день при неизменности условий содержания и кормления), составлении оптимального рациона и правильной технологии закладки кукурузного силоса.

Завершилось мероприятие дружеским обедом с развлекательной программой и викториной от организаторов для самых внимательных участников.