Помимо спикеров Лимагрен, которые представили силосные гибриды Лимагрен на полях ООО «Раздолье-Агро», выступали приглашенные эксперты из Франции (Международный исследовательский институт по кукурузе ARVALIS), из Дании (институт SEGES — эксперт в области качества молока, управления фермой, оптимизирования кормления, сохранения здоровья животных).







Специалист по силосной кукурузе компании Limagrain Анастасия Асадова рассказала гостям мероприятия о программе LGAN — Limagrain Animal Nutrition. Гибриды LGAN предназначены специально для кормления животных и являются продуктом 40-летних исследований и разработок селекционеров компании Лимагрен в данной области.







Гибриды LGAN принципиально отличаются от других гибридов силосной кукурузы на рынке. Клеточная стенка растения состоит из трех основных компонентов: целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. Целлюлоза и гемицеллюлоза в большей или меньшей степени перевариваются в пищеварительном тракте животного, тогда как лигнин — инкрустирующее вещество в растении и является не перевариваемым компонентом. Целлюлоза и гемицеллюлоза — перевариваемые компоненты клеточной стенки, плотно связаны между собой лигниновыми мостиками. Чем плотнее эта связь, тем труднее ферментам рубца проникнуть в клеточную стенку, и тем хуже переваримость клетчатки растения. В силосных гибридах компании Лимагрен связь между тремя составляющими клеточной стенки — целлюлозой, гемицеллюлозой и лигнином нарушена, открывая таким образом возможность пищеварительным ферментам более эффективно проникать в клеточную стенку и извлекать максимальное количество питательных веществ! Таким образом, мы не снизили содержание лигнина, мы поменяли его структуру, поясняет эксперт Лимагрен.







Участникам Дня Поля были представлены следующие гибриды по программе LGAN: ЛГ 2195, ЛГ 3285, ЛГ 30215. Многих аграриев также волнует вопрос правильного определения сроков уборки кукурузы на силос. В формате интерактива Анастасия пообщалась с участниками мероприятия, какие сроки они считают оптимальными исходя из уровня содержания сухого вещества в растении. Чтобы прямо в поле определить степень готовности кукурузы к уборке, Анастасия показала простой и понятный прием: произвольно выбрала кукурузный початок и указала на наличие так называемой «молочной линии» в середине профиля зерна. По большому счету, она и является экспресс-показателем готовности к уборке, однако точная дата уборки должна корректироваться определением влажности всей измельченной массы наиболее типичного растения.







Помимо гибридов силосного назначения, в поле также были представлены новинки портфолио кукурузы Лимагрен: ЛГ 30189 — гибрид для раннего сева с коротким периодом вегетации с возможностью ранней уборки урожая, а также уже отлично знакомый российским аграриям среднеранний хит — гибрид кукурузы ААЛЬВИТО.



Современную селекцию травосмесей представила на опытных делянках компания BARENBRUG.







И кульминацией программы стала уборка делянки комбайном RSM 1401 от компании РОСТСЕЛЬМАШ. Участники смогли оценить качество резки кукурузы на силос, отследить работу измельчителя зерен кукурузы из початков. А специалисты Лимагрен уже отобрали образец зеленой массы кукурузы для исследований прямо в условиях поля. Результаты анализа были готовы буквально через 10 минут. Такая скорость объясняется тем, что у компании Лимагрен есть специальный инструмент для быстрого и эффективного анализа основных характеристик корма прямо в условиях поля — портативная спектральная лаборатория LG-Lab.







Далее гостей мероприятия приветствовали иностранные спикеры. Эксперт института ARVALIS Бертран Карпантье в своем выступлении рассказал, как разнообразные факторы (подготовка почвы, однородность и плотность посадки, внесение удобрений, высота среза растения) влияют на урожайность зеленой массы, содержание сухого вещества и питательную ценность растения и как управлять этими факторами для оптимального баланса. Кристиан Хальдруп из датского института SEGES продолжил тему разговором о доступности НДК из разных гибридов кукурузы (это отличие может приносить до 4 кг молока на корову в день при неизменности условий содержания и кормления), составлении оптимального рациона и правильной технологии закладки кукурузного силоса.



Завершилось мероприятие дружеским обедом с развлекательной программой и викториной от организаторов для самых внимательных участников.

