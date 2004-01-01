Событие состоится в рамках всероссийского фестиваля науки, организованного Минобрнауки РФ совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова. Фестиваль науки — это особая форма общения научных сообществ и широкой общественности. Проведение такого рода мероприятий передает актуальность и значимость научного знания для развития социума.



- Популяризация науки, доведение обществу места и роли науки в современном мире, актуальности и необходимости внедрения научного знания в современную жизнь людей, демонстрация новейших научно-технических достижений Ростсельмаш, разъяснение основных направлений инновационного развития агромашин является неотъемлемой частью информационной политики компании, — прокомментировал директор департамента маркетинга Ростсельмаш Прохор Дармов.







На протяжении двух дней гости, попадая в зону Ростсельмаш, могут сделать фото

на фоне мощных агромашин, выложить их в свой профиль Instagram с определенным хэштегом, распечатать в Instabox, получить памятные подарки от компании. Так же посетитель может получить событийный стикер в свой «паспорт семьи РОСТСЕЛЬМАШЕВЦА"* (при его наличии, либо зарегистрироваться и получить данный паспорт).



Приглашаем всех стать участниками незабываемого праздника науки!



Справочно:



*"паспорт семьи РОСТСЕЛЬМАШЕВЦА» — документ, который дает право при посещении в течение следующего с/х года всех мероприятий от компании Ростсельмаш получать специальные стикеры, которые впоследствии можно будет обменять на памятные подарки (на Дне города 2018).

