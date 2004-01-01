В программе конференции выступления представителей Министерства сельского хозяйства РФ, специалистов в сфере молочного животноводства, козоводства и сыроделия из России, Украины, Франции и Нидерландов.

Программа конференции

Спикеры конференции

  • Разин Андрей Викторович, Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области

  • Тимошенко Николай Иванович, Вице-Президент ДеЛаваль, генеральный директор АО «ДеЛаваль»

  • Штыкало Наталья Федоровна, Руководитель департамента сельского хозяйства и продовольствия Представительства по торговле при Посольстве Франции

  • Алехандро Мануэль Мартинез, Ведущий менеджер по развитию глобального бизнеса направления «Козы-овцы» компании «ДеЛаваль»

  • Ван Хаарен Эмиль, Независимый консультант, основатель и владелец компании «Капрископ» (Capriscope), Нидерланды

  • Мищенко Михаил, Директор Центра изучения молочного рынка. Издатель информационного агентства The DairyNews

  • Бондарев Илья Эдуардович, Генеральный директор ООО «УГМК-Агро»

  • Цвык Василий Викторович, Глава правления и собственник фермерского хозяйства «Татьяна 2011»

  • Кожанов Тарас Владимирович, Директор козьей фермы «Лукоз Саба», директор Ассоциации промышленного козоводства РФ, замдиректора ЗАО «Сернурский сырзавод»

  • Ге Пьер, Владелец, семейная сыроварня «Ге»

  • Коваль Мария, Собственник частной сыроварни Марии Коваль

  • Игошин Кирилл Юрьевич, Коммерческий директор компании KO&CO

  • Дмитриева Таисия Олеговна, Руководитель Центра Репродуктивной Биологии СПб

  • Лейбович Хайм, Независимый консультант

  • Андре Вердье

  • Свириденко Галина Михайловна, Руководитель направления исследований по микробиологии молока и молочных продуктов ВНИИМС, главный научный сотрудник, доктор технических наук

  • Балан Сириль, Собственник аграрного предприятия «Вилажуа»

  • Рейно Стефан, Руководитель отдела сбыта компании TECNAL

  • Орельен Монье, Компания SERVI DORYL

  • Новопашина Светлана Ивановна, Заведующая лабораторией козоводства и пастушеского собаководства «Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства», секретарь ассоциации промышленного козоводства России.

  • Питер Байман, Независимый консультант

Анонс конференции


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