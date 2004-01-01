III Международная конференция по козоводству
III международная конференция по козоводству «От козы к сыру — это просто!», организованная компанией ДеЛаваль совместно с Business France, состоится 11 — 12 октября 2017 года в г. Москве.Октябрь 2017
Программа конференции
Спикеры конференции
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Разин Андрей Викторович, Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Тимошенко Николай Иванович, Вице-Президент ДеЛаваль, генеральный директор АО «ДеЛаваль»
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Штыкало Наталья Федоровна, Руководитель департамента сельского хозяйства и продовольствия Представительства по торговле при Посольстве Франции
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Алехандро Мануэль Мартинез, Ведущий менеджер по развитию глобального бизнеса направления «Козы-овцы» компании «ДеЛаваль»
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Ван Хаарен Эмиль, Независимый консультант, основатель и владелец компании «Капрископ» (Capriscope), Нидерланды
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Мищенко Михаил, Директор Центра изучения молочного рынка. Издатель информационного агентства The DairyNews
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Бондарев Илья Эдуардович, Генеральный директор ООО «УГМК-Агро»
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Цвык Василий Викторович, Глава правления и собственник фермерского хозяйства «Татьяна 2011»
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Кожанов Тарас Владимирович, Директор козьей фермы «Лукоз Саба», директор Ассоциации промышленного козоводства РФ, замдиректора ЗАО «Сернурский сырзавод»
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Ге Пьер, Владелец, семейная сыроварня «Ге»
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Коваль Мария, Собственник частной сыроварни Марии Коваль
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Игошин Кирилл Юрьевич, Коммерческий директор компании KO&CO
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Дмитриева Таисия Олеговна, Руководитель Центра Репродуктивной Биологии СПб
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Лейбович Хайм, Независимый консультант
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Андре Вердье
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Свириденко Галина Михайловна, Руководитель направления исследований по микробиологии молока и молочных продуктов ВНИИМС, главный научный сотрудник, доктор технических наук
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Балан Сириль, Собственник аграрного предприятия «Вилажуа»
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Рейно Стефан, Руководитель отдела сбыта компании TECNAL
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Орельен Монье, Компания SERVI DORYL
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Новопашина Светлана Ивановна, Заведующая лабораторией козоводства и пастушеского собаководства «Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства», секретарь ассоциации промышленного козоводства России.
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Питер Байман, Независимый консультант