В рамках мероприятия выступили международные и российские эксперты таких известных производителей оборудования и смазочных материалов, как Shell, KraussMaffei и ABB.



Вопрос повышения эффективности производства сегодня становится все более актуальным для подавляющего большинства секторов промышленности. Компании, использующие в своем производстве высокотехнологичное оборудование, заинтересованы в том, чтобы техника не выходила из строя, служила как можно дольше и требовала меньше сервисного обслуживания. Для решения данной задачи особое внимание необходимо уделять как используемому оборудованию, так и комплектующим, расходным материалам (включая смазочные материалы) и, конечно, уровню квалификации персонала, отвечающего за работу оборудования.







Профессиональная дискуссия, инициированная «Шелл» в рамках конференции, позволила найти ответы на такие важные вопросы, как «Снижение эксплуатационных расходов и общей стоимости владения оборудованием благодаря правильному подбору смазочных материалов для современных гидравлических систем», «Повышение эффективности производства и увеличение срока эксплуатации оборудования», «Влияние гидравлических масел на производительность термопластавтоматов».



Одним из наглядных примеров, иллюстрирующих возможности повышения эффективности производства и экономии за счет использования высококачественных смазочных материалов, стали испытания смазочных материалов «Шелл» на оборудовании Krauss Maffei. В результате испытания гидравлической жидкости Shell Tellus S4 ME 32 на термопластавтомате Krauss Maffei KM 1300/9 Blue Power было зафиксировано снижение потребления электроэнергии гидравлическим приводом на 3,39%, а также оптимизация времени производственного цикла от 7,4% до 8,9%. Общая экономия за год составила 50 750 Евро.



«Для этого эксперимента мы, с согласия производителя оборудования, заменили продукт заводской заливки Shell Tellus S2 MA 46 на продукт Shell Tellus S4 ME 32 В Krauss Maffei KM 1300/9 Blue Power 2012 года выпуска. Все условия эксплуатации оборудования оставались неизменными за исключением применяемого масла. В результате, на примере выпуска четырех видов продукции мы, опираясь на данные встроенного регистратора данных KM 1300/9, зафиксировали заметное снижение потребления электроэнергии и ускорение производственного цикла», — рассказал технический специалист «Шелл» по индустриальным маслам Ахмед Гувен.



Использование продуктов Shell Tellus способствует увеличению интервала замены масла и срока службы оборудования, а также помогает оптимизировать расход энергии и повысить эффективность работы промышленных систем. Применение беззольных технологий присадок является условием обеспечения длительной работы всех узлов гидравлического оборудования даже при экстремальных показателях внешней среды. Продуктовая линейка Shell Tellus поможет значительно увеличить показатели долговечности гидравлики и сократить количество ремонтных мероприятий.

