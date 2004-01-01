Первые результаты анализа данных о молочной продуктивности более 1 млн животных из 44 регионов России были представлены в Москве на конференции «Геномные технологии в племенном скотоводстве».



Открывая конференцию академик РАН, председатель совета по биотехнологии РАН, Константин Скрябин отметил, что в основе любой системы селекции лежит геномный индекс племенной ценности. Оценка племенной ценности позволяет управлять процессом генетического совершенствования популяции, то есть повышать молочную или мясную продуктивность, улучшать фертильность, обеспечивать рост продуктивного долголетия, а также добиваться сокращения расходов за счет снижения вероятности потери стельности по генетическим причинам.



Интерес к научным разработкам в сельском хозяйстве растет. «Объем мировых инвестиций в стартап-компании агропромышленного сектора в прошлом году составил 230 млн. долларов, что на 77% больше, чем в 2015 году», — отметил Константин Скрябин.



О государственной политике в области развития геномных технологий в племенном скотоводстве рассказала заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Елена Астраханцева. Для системного подхода к развитию отрасли и определения перспективных направлений развития отечественного АПК Минсельхоз совместно с Высшей школой экономики разработал Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса до 2030 года. «Были проанализированы глобальные рынки, проведены исследования и проделана колоссальная работа с большими данными, чтобы определить, что будет востребовано в мире. Согласно прогнозу. Совершенствование технологий генно-инженерной модификации сельскохозяйственных растений и животных является одним из наиболее приоритетных направлений развития отечественного АПК», — рассказала она. Елена Астраханцева отметила, что такие исследования важны для бизнеса.



С каждым годом практика применения в племенной работе геномных технологий увеличивается, что находит свое положительное отражение в процессе формирования высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота отечественной селекции.



Российские ученые разработали национальную систему геномной оценки племенной ценности крупного рогатого скота по признакам молочной продуктивности. Это позволит выявить животных, которые смогут производить более продуктивное потомство.



«В России применялись устаревшие методы для оценки племенной ценности животных. Они не позволяли вести конкурентоспособную племенную работу. Специалисты ориентировались на три параметра: происхождение, продуктивность животного и его потомков, — пояснил Илья Рукин, научный сотрудник лаборатории молекулярно-генетической экспертизы ООО «Мой Ген». — Современные методы позволяют добавить еще один важный источник информации — геном животного. Это позволит судить о его племенной ценности при рождении, а не ждать 5−7 лет как при традиционном подходе к оценке».



Ученые проанализировали информацию о продуктивности более 1 млн животных из 44 регионов России. Была разработана уникальная система оптимизации данных о происхождении животных для построения максимально точной матрицы родства. Это позволит управлять процессом генетического совершенствования популяции, то есть повышать молочную или мясную продуктивность, улучшать фертильность, обеспечивать рост продуктивного долголетия, а также добиваться сокращения расходов за счет уменьшения заболеваемости и снижения вероятности врожденных дефектов.



Обсуждался на конференции и опыт других стран. Об использовании геномных технологий в молочном животноводстве Ирландии рассказала Romy Morrin O’Donnel Weatherbys Scientific, Ireland. «В 1998 году была создана единая база данных для молочного и мясного скотоводства. Основная задача — повысить прибыль фермеров с использованием технологии подбора и оценки животных для максимального увеличения эффекта селекции. В 2002 году база данных была опубликована в открытом доступе и стала доступна всем специалистам отрасли».



Помимо результатов разработки геномной оценки племенной ценности и их практического применения для сельских хозяйств, на мероприятии обсуждались такие темы, как создание геномного паспорта животного, производство натурального молока А2 на основе результатов генетического тестирования коров, влияние генетических заболеваний на экономическую эффективность разведения скота и другое.

