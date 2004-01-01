Гораздо важнее предоставить заказчику отлаженную производственную систему, способную в длительной перспективе обеспечивать ожидаемые качественные результаты в отсутствии невынужденных простоев, сбоев и узких мест на всей цепочке автоматизированных процессов. В компании УЛЬМА ПАКАДЖИНГ умеют сочетать техническое совершенство предлагаемых решений с их продуманной интеграцией в комплексные автоматизированные линии.



За последние 10 лет в нашей стране производство мяса в убойном весе растет практически линейно — на полмиллиона тонн ежегодно. Череда кризисов, снижение реальных доходов населения не изменили кардинально потребительского поведения россиян в отношении мясной продукции. Соответственно такая позитивная тенденция предъявляет новые требования к уровню оснащения российских мясоперерабатывающих предприятий, в частности, с точки зрения использования современных упаковочных технологий.



Обостряющаяся конкурентная борьба вынуждает руководителей производств принимать на вооружение самые современные упаковочные решения с целью повышения конкурентоспособности своей продукции и минимизации операционных потерь.



Все для автоматизации упаковочных участков

УЛЬМА ПАКАДЖИНГ обладает мощным арсеналом высокоэффективных технологий для решения упаковочных задач любой сложности, начиная от полуавтоматических машин начального уровня и заканчивая комплексными автоматизированными упаковочными линиями. Высокая эффективность оборудования УЛЬМА ПАКАДЖИНГ обеспечивается как за счет интеграции современных роботизированных модулей в упаковочную линию, так и путем предложения инновационных разработок, наделяющих промышленное упаковочное оборудование невиданными ранее функциональностью и автономностью.



Наиболее ярким примером последнего подхода является упаковочная машина Ulma Flow-Vac. Новая машина призвана обеспечить полностью автоматизированный процесс упаковки охлажденных мясных отрубов или кусков мяса любых размеров (на кости или без), а также мясных продуктов деликатесной группы. Уникальность принципа упаковки, реализованного в машине Ulma Flow-Vac, заключается в формировании пакета вокруг каждого продукта, поступающего в машину, в потоке. Эффект достигается благодаря использованию поточного упаковочного принципа «флоу-пак», в соответствии с которым транспортная система последовательно подает продукт в рукав, непрерывно образуемый упаковочной машиной из полотна рулонной термоусадочной пленки. Окончательное формирование индивидуальных пакетов с заключенной внутри пакуемой продукцией происходит посредством образования одного продольного и одного поперечного шва относительно оптимально позиционированного в упаковке продукта. При этом горловина пакета остается открытой для последующей упаковки в камерной вакуумной упаковочной машине.



Особо стоит отметить высочайший уровень гигиены получаемой таким образом упаковки, поскольку процесс полностью исключает контакт пакуемой продукции с руками человека. Кроме того, подача пленки из нижней части машины обеспечивает формирование продольного шва сверху, а сам продукт не перемещается относительно упаковочной пленки. Это полностью устраняет попадание мясного сока внутрь сварного шва, и, в свою очередь, повышает качество и герметичность готовой упаковки вне зависимости от скорости работы машины. Не менее важной является бережность обращения с продуктом в процессе его фасовки, потому что он не претерпевает никаких механических воздействий. Все это положительно сказывается на качестве и сроках хранения упакованных продуктов.



Ulma Flow-Vac обеспечивает экономию пленки, автоматически определяя длину продукта и формируя пакет оптимальной длины.



Получаемый на выходе Ulma Flow-Vac пакет с охлажденным мясом подлежит в упаковке вакуумной упаковочной машине камерно-конвейерного или роторного типов. В линии могут также устанавливаться термоусадочный модуль и обдувочный туннель, детектор наличия металла, кости, стекла взвешивающий комплекс и т. д.



Производительность Flow-Vac составляет до 60 упаковок в минуту

УЛЬМА ПАКАДЖИНГ производит самые разные группы упаковочного оборудования, используемые в перерабатывающих отраслях пищевой промышленности — термоформеры, трейсилеры, горизонтальные и вертикальные упаковочные машины типа «флоу-пак», а также множество специальных модулей для создания комплексных автоматизированных линий, включая роботы «pick&place», автоматизированные загрузочные устройства, денестеры лотков, транспортные системы и комплексы для работы с пластиковой оборотной тарой, картонажные упаковочные машины и т. д. Таким образом оборудование УЛЬМА ПАКАДЖИНГ покрывает весь спектр современных задач по автоматизированной и гигиеничной упаковке.



Следует отметить, что вне зависимости от сложности задачи, поставленной клиентом, в компании УЛЬМА ПАКАДЖИНГ подходят к ее решению индивидуально, с использованием широкого модельного ряда оборудования, а также богатого опыта, накопленного в сотрудничестве с мировыми лидерами мясоперерабатывающей индустрии. Именно такой комплексный подход позволяет специалистам УЛЬМА ПАКАДЖИНГ всегда находить оптимальное техническое решение.

