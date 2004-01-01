Главным мероприятием форума станет Пленарная дискуссия, в рамках которой будут затронуты актуальные вопросы кооперации стран и регионов в условиях цифровой экономики. Особое место в дискуссии будет отведено вопросам АПК и трансформации продовольственного рынка. Другие заявленные вопросы — возможности контрактного производства в промышленности, изменение экономического ландшафта в проекте «Шелкового пути», изменения на рынке труда, новые задачи, стоящие перед системой образования.



Продолжением работы форума станут дискуссии в рамках тематических заседаний:



Развитие агропромышленных рынков в новой экономике.

Конкурентоспособность промышленных товаров и услуг стран Славянского содружества. Возможности и перспективы проекта «Шелковый путь».

Технологии меняют среду обитания: умный город, чистая экосистема, безопасное окружение, доступные госуслуги.

Торговое сотрудничество стран славянского содружества. Условия выхода региональных товаропроизводителей на электронные рынки.

Создание высоко-производительных рабочих мест — стратегия роста рынка труда и образования в современных условиях.

Новые тренды в культурном сотрудничестве приграничных регионов славянских государств.

Возможности малого бизнеса для молодежной творческой энергии.

Технологические платформы и модели развития социального предпринимательства.

Участие в СМЭФ примут представители министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье. Планируется, что на форум съедутся более тысячи делегатов.



Форум проходит при поддержке: Союза «Брянская торгово-промышленная палата», Сретенского клуба им. С. П. Курдюмова, АНО «Агентство по технологическому развитию». Телекоммуникационный партнер проекта: ПАО «Ростелеком»



Место проведения: Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина, г. Брянск, ул. Грибоедова д. 1 «А».



Подробная информация на www.slavyanskyforum.com



Контакты:



PR-поддержка: Светлана Тюнькова, +7 (495)9167153, svetlanast@akm.ru



Участие в качестве спикера: Юлия Куварзина, +7 (915)4334633, jjk@akm.ru



Спонсорство и участие в Форуме: Ирина Мозжорина, +7 (495)9167151, irinam@akm.ru





