Старт строительству уже дан. Производство будет построено на территории Самаркандского химического завода в свободной экономической зоне, которая по законам Узбекистана представляет особые преференции для иностранных инвестиций.







На первом этапе планируется запустить три производственные линии для гербицидов, фунгицидов, инсектицидов на площади в 2 000 м². Суммарная производственная мощность совместного российско-узбекистанского предприятия «SANAGROHIM» составит не менее 10 тыс тонн, в ассортименте — более 30-ти наименований современных СЗР, разработанных научным центром «Щелково Агрохим». Ориентировочный объём инвестиций на первом этапе составит порядка 2 млн долл. США.



Предположительно производственные мощности завода покроют потребности в ХСЗР не только Узбекистана, но будут востребованы и в соседних республиках, а также странах Юго-Восточной Азии.



Примечательно, что завод будет построен в стратегически важном городе Узбекистана — Самарканде, имеющем выгодное геополитическое расположение. Более 2000 лет Самарканд был ключевым пунктом на Великом Шелковом пути, соединяющим Китай и Европу. Когда-то через город проходили крупнейшие торговые караваны. И сегодня Самарканд не утратил свою значимость и может стать связующим звеном и отправным пунктом по обеспечению аграриев мира качественными, современными пестицидами.

