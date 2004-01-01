Стробилурины — это относительно новый класс химических фунгицидов, который был разработан в ходе экспериментов с натуральными фунгицидными токсинами — стробилуринами, А и В, выделенными из культуры микроорганизмов Strobilurus tenacellus. Фунгициды этого класса обладают новым механизмом воздействия на патоген, они способны подавлять митохондриальное дыхание клеток. Препараты этой группы наиболее эффективны при применении в ранние стадии развития инфекции, так, как подавляют прорастание спор и конидий, первоначальный рост мицелия и предупреждают спорообразование.

Поскольку стробилуринсодержащие фунгициды имеют ограниченную системную активность, то наиболее эффективно применять такие препараты совместно с системными фунгицидами из других классов, а, еще лучше, использовать готовые продукты содержащие действующие вещества, относящиеся к разным химическим классам, например, Аканто® Плюс (200 г/л пикоксистробина + 80 г/л ципроконазола). Аканто® Плюс зарегистрирован на разных культурах, включая сахарную свеклу против церкоспороза и мучнистой росы. Помимо надежной защиты, а также лечащего действия Аканто® Плюс обладает важными дополнительными свойствами, делающими этот препарат уникальным предложением на рынке.

  • Во-первых, это системный продукт отлично распространяющийся по растению после внесения.
  • Во-вторых, Аканто® Плюс обладает трансламинарной активностью, т. е. защищает даже ту сторону листа, которая не была обработана препаратом, что очень важно для широколистной свеклы.
  • В-третьих, за счет содержания в составе препарата стробилурина — пикоксистробина, Аканто® Плюс обладает эффектом «паровой фазы» — способностью некоторое время переноситься с обработанных растений на необработанные.

И еще одной важной особенностью продукта, является ингибирование синтеза «гормона старости» — этилена или просто «озеленяющий эффект». Он позволяет продлить период вегетации растений, а значит получить больший урожай по сравнению с традиционной фунгицидной защитой препаратами на основе триазолов или бензимидазолов.

Кроме того, в ходе испытаний мы ежегодно отмечаем увеличение сахаристости корнеплодов с тех участков, где однократно или двукратно применялся фунгицид Аканто® Плюс.

Роман Потапов, Специалист по развитию продуктов DuPont