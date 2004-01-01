Стробилурины — это относительно новый класс химических фунгицидов, который был разработан в ходе экспериментов с натуральными фунгицидными токсинами — стробилуринами, А и В, выделенными из культуры микроорганизмов Strobilurus tenacellus. Фунгициды этого класса обладают новым механизмом воздействия на патоген, они способны подавлять митохондриальное дыхание клеток. Препараты этой группы наиболее эффективны при применении в ранние стадии развития инфекции, так, как подавляют прорастание спор и конидий, первоначальный рост мицелия и предупреждают спорообразование.



Поскольку стробилуринсодержащие фунгициды имеют ограниченную системную активность, то наиболее эффективно применять такие препараты совместно с системными фунгицидами из других классов, а, еще лучше, использовать готовые продукты содержащие действующие вещества, относящиеся к разным химическим классам, например, Аканто® Плюс (200 г/л пикоксистробина + 80 г/л ципроконазола). Аканто® Плюс зарегистрирован на разных культурах, включая сахарную свеклу против церкоспороза и мучнистой росы. Помимо надежной защиты, а также лечащего действия Аканто® Плюс обладает важными дополнительными свойствами, делающими этот препарат уникальным предложением на рынке.



Во-первых, это системный продукт отлично распространяющийся по растению после внесения.

Во-вторых, Аканто® Плюс обладает трансламинарной активностью, т. е. защищает даже ту сторону листа, которая не была обработана препаратом, что очень важно для широколистной свеклы.

защищает даже ту сторону листа, которая не была обработана препаратом, что очень важно для широколистной свеклы. В-третьих, за счет содержания в составе препарата стробилурина — пикоксистробина, Аканто® Плюс обладает эффектом «паровой фазы» — способностью некоторое время переноситься с обработанных растений на необработанные.

И еще одной важной особенностью продукта, является ингибирование синтеза «гормона старости» — этилена или просто «озеленяющий эффект». Он позволяет продлить период вегетации растений, а значит получить больший урожай по сравнению с традиционной фунгицидной защитой препаратами на основе триазолов или бензимидазолов.



Кроме того, в ходе испытаний мы ежегодно отмечаем увеличение сахаристости корнеплодов с тех участков, где однократно или двукратно применялся фунгицид Аканто® Плюс.



Роман Потапов, Специалист по развитию продуктов DuPont

