Главная тема Форума в 2017 году — основные вызовы и пути развития молочной отрасли на современном этапе. Представители российских органов власти, отраслевых союзов, бизнес-сообщества и зарубежные гости обсудят широкий круг вопросов, связанных с развитием молочной промышленности в России и мире.



Спикеры и участники Форума подведут предварительные итоги трёх лет санкций в молочной промышленности и оценят эффективность электронной ветеринарной сертификации и требований Таможенного союза. На секциях и круглых столах будет обсуждаться структура государственной поддержки отрасли и борьба с фальсификатом в молочной промышленности.



В деловую программу Форума также войдут тематики, связанные с развитием мирового рынка молочных продуктов, снижением спроса на молочную продукцию, ролью малого бизнеса и кооперации в производстве молока. Отдельной темой Форума станут кластерные решения в молочной промышленности.



На площадке Форума пройдёт выставка отечественных и зарубежных компаний молочной отрасли, где будут представлены молочные продукты и оборудование для молочной промышленности. Также на выставке будут продемонстрированы результаты работы инвестиционных проектов Московской области в молочной отрасли.



Для участия в Форуме необходимо пройти процедуру регистрации на сайте



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