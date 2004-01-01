Партнерский материал: Открылась регистрация на IV Международный агропромышленный молочный форум
8−9 ноября 2017 года в Доме Правительства Московской области состоится IV Международный агропромышленный молочный форум, организатором которого выступает Правительство Московской области при поддержке Министерства сельского хозяйства РФОктябрь 2017
Главная тема Форума в 2017 году — основные вызовы и пути развития молочной отрасли на современном этапе. Представители российских органов власти, отраслевых союзов, бизнес-сообщества и зарубежные гости обсудят широкий круг вопросов, связанных с развитием молочной промышленности в России и мире.
Спикеры и участники Форума подведут предварительные итоги трёх лет санкций в молочной промышленности и оценят эффективность электронной ветеринарной сертификации и требований Таможенного союза. На секциях и круглых столах будет обсуждаться структура государственной поддержки отрасли и борьба с фальсификатом в молочной промышленности.
В деловую программу Форума также войдут тематики, связанные с развитием мирового рынка молочных продуктов, снижением спроса на молочную продукцию, ролью малого бизнеса и кооперации в производстве молока. Отдельной темой Форума станут кластерные решения в молочной промышленности.
На площадке Форума пройдёт выставка отечественных и зарубежных компаний молочной отрасли, где будут представлены молочные продукты и оборудование для молочной промышленности. Также на выставке будут продемонстрированы результаты работы инвестиционных проектов Московской области в молочной отрасли.
Для участия в Форуме необходимо пройти процедуру регистрации на сайте
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Приклонская Татьяна
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