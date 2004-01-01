По итогам 2016 года объём сельскохозяйственного производства в России составил 5,6 трлн рублей (около $90 млрд). По данным Википедии, доля сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости в России — около 4,5%, а доля занятых в сельском хозяйстве — около 9%. Это одна из важнейших отраслей экономики, и внедрение передовых технологий даст мощный толчок для ее развития.



В программе мероприятия 4 ключевых направления:



Интернет вещей и цифровизация;



Технологии и сервисы;



Финансирование и стартапы;



Агроэнергетика и управление ресурсами.



Более 50 спикеров в течение двух дней саммита представят передовые технологии и наработки, которые уже сегодня позволяют повысить производительность сельскохозяйственного производства и увеличить конкурентоспособность продукции.



Во время саммита состоится стратегическая сессия «На пороге четвертой индустриальной революции: цифровая трансформация агропромышленного комплекса». Среди ключевых спикеров сессии:



Ричард Грин, Руководитель инженерных исследований, Национальный центр точного земледелия, Университет Харпера Адамса



Доктор Фабио Веронези — Agri-Data Analysis, Университет Харпера Адамса



Владимир Конырев, Руководитель отдела внедрения информационных систем, РАВ Агро Про



Марат Золин, Заместитель генерального директора — директор по развитию, АГРОСИЛА



Антон Хаймовский, Генеральный директор, Exact Farming



Во второй день саммита желающие смогут пройти интенсивный практический курс «Технологии для агропромышленности» от ведущего европейского аграрного университета Harper Adams University, Великобритания.



Подробную информацию о программе, спикерах и темах саммита вы можете найти на сайте smartfarmrussia.ru



Организатор саммита

Redenex — ведущая международная консалтинговая компания в области энергоэффективных и цифровых технологий, интернета вещей, больших данных, информационной безопасности, виртуальной и дополненной реальности. Области специализации и применения: промышленность, производство, торговля, энергетика, города, здания, транспорт и др. Основные направления деятельности: исследования и бизнес-аналитика, медиа и конгрессно-выставочная деятельность, обучение и аутсорсинг бизнес-коммуникаций.

