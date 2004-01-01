Партнерский материал: Smart Farming World Summit Russia — цифровое будущее агропромышленного комплекса
23−24 ноября в Москве впервые пройдет Smart Farming World Summit Russia, который объединит на одной площадке лучших мировых специалистов в сферах сельского хозяйства, энергетики, передовых цифровых технологий, интернета вещей и финансовой сферы, чтобы обсудить перспективы развития отраслиОктябрь 2017
По итогам 2016 года объём сельскохозяйственного производства в России составил 5,6 трлн рублей (около $90 млрд). По данным Википедии, доля сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости в России — около 4,5%, а доля занятых в сельском хозяйстве — около 9%. Это одна из важнейших отраслей экономики, и внедрение передовых технологий даст мощный толчок для ее развития.
В программе мероприятия 4 ключевых направления:
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Интернет вещей и цифровизация;
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Технологии и сервисы;
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Финансирование и стартапы;
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Агроэнергетика и управление ресурсами.
Более 50 спикеров в течение двух дней саммита представят передовые технологии и наработки, которые уже сегодня позволяют повысить производительность сельскохозяйственного производства и увеличить конкурентоспособность продукции.
Во время саммита состоится стратегическая сессия «На пороге четвертой индустриальной революции: цифровая трансформация агропромышленного комплекса». Среди ключевых спикеров сессии:
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Ричард Грин, Руководитель инженерных исследований, Национальный центр точного земледелия, Университет Харпера Адамса
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Доктор Фабио Веронези — Agri-Data Analysis, Университет Харпера Адамса
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Владимир Конырев, Руководитель отдела внедрения информационных систем, РАВ Агро Про
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Марат Золин, Заместитель генерального директора — директор по развитию, АГРОСИЛА
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Антон Хаймовский, Генеральный директор, Exact Farming
Во второй день саммита желающие смогут пройти интенсивный практический курс «Технологии для агропромышленности» от ведущего европейского аграрного университета Harper Adams University, Великобритания.
Подробную информацию о программе, спикерах и темах саммита вы можете найти на сайте smartfarmrussia.ru
Организатор саммита
Redenex — ведущая международная консалтинговая компания в области энергоэффективных и цифровых технологий, интернета вещей, больших данных, информационной безопасности, виртуальной и дополненной реальности. Области специализации и применения: промышленность, производство, торговля, энергетика, города, здания, транспорт и др. Основные направления деятельности: исследования и бизнес-аналитика, медиа и конгрессно-выставочная деятельность, обучение и аутсорсинг бизнес-коммуникаций.
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