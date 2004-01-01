По итогам 2016 года объём сельскохозяйственного производства в России составил 5,6 трлн рублей (около $90 млрд). По данным Википедии, доля сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости в России — около 4,5%, а доля занятых в сельском хозяйстве — около 9%. Это одна из важнейших отраслей экономики, и внедрение передовых технологий даст мощный толчок для ее развития.

В программе мероприятия 4 ключевых направления:

  • Интернет вещей и цифровизация;

  • Технологии и сервисы;

  • Финансирование и стартапы;

  • Агроэнергетика и управление ресурсами.

Более 50 спикеров в течение двух дней саммита представят передовые технологии и наработки, которые уже сегодня позволяют повысить производительность сельскохозяйственного производства и увеличить конкурентоспособность продукции.

Во время саммита состоится стратегическая сессия «На пороге четвертой индустриальной революции: цифровая трансформация агропромышленного комплекса». Среди ключевых спикеров сессии:

  • Ричард Грин, Руководитель инженерных исследований, Национальный центр точного земледелия, Университет Харпера Адамса

  • Доктор Фабио Веронези — Agri-Data Analysis, Университет Харпера Адамса

  • Владимир Конырев, Руководитель отдела внедрения информационных систем, РАВ Агро Про

  • Марат Золин, Заместитель генерального директора — директор по развитию, АГРОСИЛА

  • Антон Хаймовский, Генеральный директор, Exact Farming

Во второй день саммита желающие смогут пройти интенсивный практический курс «Технологии для агропромышленности» от ведущего европейского аграрного университета Harper Adams University, Великобритания.

Подробную информацию о программе, спикерах и темах саммита вы можете найти на сайте smartfarmrussia.ru

Организатор саммита

Redenex — ведущая международная консалтинговая компания в области энергоэффективных и цифровых технологий, интернета вещей, больших данных, информационной безопасности, виртуальной и дополненной реальности. Области специализации и применения: промышленность, производство, торговля, энергетика, города, здания, транспорт и др. Основные направления деятельности: исследования и бизнес-аналитика, медиа и конгрессно-выставочная деятельность, обучение и аутсорсинг бизнес-коммуникаций.

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