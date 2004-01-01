Спикеры и участники Форума соберутся для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с развитием молочной отрасли в России и мире. В этом году наряду с темой внедрения электронной ветеринарной сертификации они обсудят перспективы усиления контроля над некачественными продуктами.



«В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к сокращению доли фальсификата на рынке. Если в 2015 году она составляла 10%, в прошлом году — 5−6%, то в этом году мы прогнозируем ее уменьшение до 4%. Это связано и с борьбой государства в этой сфере, и с усилиями торговых сетей, и с ростом доли людей, которые осознанно подходят к выбору продуктов питания, разбираются в терминах и составах продуктов. Тем не менее, проблема есть, и ее необходимо решать», — утверждает Андрей Даниленко, председатель правления НС «Союзмолоко».



Проблема может быть решена с помощью корректировки технических регламентов. Предлагается запретить маркировку с использованием тождественных ГОСТам названий. Сейчас названия продуктов законодательно не защищены, поэтому их можно легко использовать «не по назначению». Это называется «легальной» фальсификацией.



Однако производители продуктов сомневаются, что Россия самостоятельно решит эту проблему — меры должны быть одобрены Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Ведь внедрение одной страной собственных требований к товарам запрещают правила организации. Соответственно, изменения могут быть приняты лишь ЕАЭС при согласии всех сторон.



Также предлагается внести изменения в закон «О защите прав потребителей», установив определение терминов «наименование продукции (товара)», «фантазийное наименование», «фальсификация».



«Этот вопрос мы обсудим на Форуме совместно с представителями Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Решение проблемы нам видится в необходимости введения электронного контроля», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.



На Форуме обсудят, как внедрение подобных нововведений в законодательство скажется на молочном бизнесе и международной торговле: усилит гарантии качества или станет очередным административным барьером?







В деловую программу Форума также войдут тематики, связанные с развитием мирового рынка молочных продуктов, снижением спроса на молочную продукцию, ролью малого бизнеса и кооперации в производстве молока. Отдельной темой Форума станут кластерные решения в молочной промышленности.



Для участия в Форуме необходимо пройти процедуру регистрации. Участие в Форуме бесплатное.



Генеральный партнер IV Международного агропромышленного молочного форума — Группа компаний «РОТА-АГРО». Также Форум поддерживают такие компании, как «Danone», которая традиционно выступает Экспертом форума, Финансовый партнер — Сбербанк России, Инновационный партнер — Компания Coalco.



На площадке мероприятия пройдет выставка, в которой примут участие Ферма роста, Мустанг Технологии Кормления, Рузское молоко, Куршавальская сыроварня, РусМолоко, Terrus, Глазовский комбикормовый завод, экологическое хозяйство «Спартак», Пробиотик Плюс, М9 Агро, Братья Чебурашкины и другие.



Интеллектуальным партнёрами мероприятия выступают НС «Союзмолоко» и Молочный союз России.



Для получения дополнительной информации и по вопросам аккредитации для СМИ:



Приклонская Татьяна



+7 917 595 41 01



press@agromosreg.ru

