Организатор Выставки компания «Алиф Консалт» намеренно перенес период проведения мероприятия с начало лета на осень с тем, чтобы иметь возможность привлечь больше профессиональной аудитории, заинтересованной в продукции халяль.



По предварительным данным Оргкомитета, уже за два месяца до Выставки на мероприятие зарегистрировалось свыше 300 закупщиков из 30 стран мира и 30 регионов России. Наибольший интерес к халяль-продукции из России проявляют компании из Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индонезии, Малайзии, Литвы и стран СНГ. В поисках халяльных продуктаов из России приедут в том числе компании из США.



Среди заинтересованных в халяле региональных байеров преобладают представители Чечни, Дагестана, Краснодарского края, Владимирской и Саратовской областей. Наибольший запрос на халяль-продукцию традиционно предъявляет московский регион.



Сегменты Выставки:



мясо (говядина, баранина, мясо кролика и др.)



мясные полуфабрикаты и деликатесы (пельмени, колбасы, сосиски и пр.)



мясо птицы (курица, индейка, перепела)



молочная продукция (молоко, кефир, айран, йогурты, сметана, сыры и пр.)



сырье для производителей (заменители маргарина, желатина и других веществ, содержащих свиной жир)



растительные жиры



хлебопекарная продукция



кондитерские изделия



консервы и соусы



чай, кофе и безалкогольные напитки



продукция для HoReCa



детское питание



Рынок халяль продукции и услуг растет во всем мире, чему способствует не только рост численности мусульманского населения, но и тренд на здоровое и экологически чистое питание. Российские производители все чаще обращают внимание на данный рынок, запуская линии производства продукцию халяль различных продуктовых сегментов.



Для производителей и поставщиков услуг из непродовольственного сегмента в этом году на площадке Выставки также состоится LifeStyle Salon, который представит товары и услуги категории non-food, соответствующие стандартам халяль: косметика и парфюмерия, одежда и аксессуары. Лайфстайл салон, в отличие от Halal Food Salon ориентирован преимущественно на конечных потребителей.



Выставка проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты России и Совета муфтиев России.

