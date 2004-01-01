Партнерский материал: Халяль Экспо в Москве привлекло внимание закупщиков из 30 стран мира
8-ая международная Выставка Moscow Halal Expo 2017 состоится в конце осени — 16−18 ноября 2017 года в КВЦ «Сокольники»Октябрь 2017
Организатор Выставки компания «Алиф Консалт» намеренно перенес период проведения мероприятия с начало лета на осень с тем, чтобы иметь возможность привлечь больше профессиональной аудитории, заинтересованной в продукции халяль.
По предварительным данным Оргкомитета, уже за два месяца до Выставки на мероприятие зарегистрировалось свыше 300 закупщиков из 30 стран мира и 30 регионов России. Наибольший интерес к халяль-продукции из России проявляют компании из Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индонезии, Малайзии, Литвы и стран СНГ. В поисках халяльных продуктаов из России приедут в том числе компании из США.
Среди заинтересованных в халяле региональных байеров преобладают представители Чечни, Дагестана, Краснодарского края, Владимирской и Саратовской областей. Наибольший запрос на халяль-продукцию традиционно предъявляет московский регион.
Сегменты Выставки:
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мясо (говядина, баранина, мясо кролика и др.)
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мясные полуфабрикаты и деликатесы (пельмени, колбасы, сосиски и пр.)
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мясо птицы (курица, индейка, перепела)
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молочная продукция (молоко, кефир, айран, йогурты, сметана, сыры и пр.)
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сырье для производителей (заменители маргарина, желатина и других веществ, содержащих свиной жир)
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растительные жиры
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хлебопекарная продукция
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кондитерские изделия
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консервы и соусы
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чай, кофе и безалкогольные напитки
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продукция для HoReCa
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детское питание
Рынок халяль продукции и услуг растет во всем мире, чему способствует не только рост численности мусульманского населения, но и тренд на здоровое и экологически чистое питание. Российские производители все чаще обращают внимание на данный рынок, запуская линии производства продукцию халяль различных продуктовых сегментов.
Для производителей и поставщиков услуг из непродовольственного сегмента в этом году на площадке Выставки также состоится LifeStyle Salon, который представит товары и услуги категории non-food, соответствующие стандартам халяль: косметика и парфюмерия, одежда и аксессуары. Лайфстайл салон, в отличие от Halal Food Salon ориентирован преимущественно на конечных потребителей.
Выставка проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты России и Совета муфтиев России.