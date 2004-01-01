В рамках данного посещения был проведен ряд встреч с российскими сельхозтоваропроизводителями, эксплуатирующими технику DEUTZ-FAHR, среди которых такие крупные агрохолдинги, как «Солнечные продукты» и «Дмитровские овощи».



Темой для переговоров стало обсуждение результатов опытной эксплуатации сельхозтехники DEUTZ-FAHR, а также пожеланий к технике, появившихся в процессе ее использования. В целях выхода на новый уровень взаимодействия, а также более плодотворного сотрудничества с российскими сельхозтоваропроизводителями, модельный ряд машин DEUTZ-FAHR будет дорабатываться с учетом их потребностей и пожеланий.



Ранее делегация во главе с президентом SDF Витторио Кароцца и вице-президентом SDF Франческо Кароцца посетила организованное в 2015 году в Нижегородской области сборочное производство тракторов DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80. В рамках визита представители SDF ознакомились с процессом производства тракторов, оценили условия труда работников, а также провели совещание по вопросам дальнейшего развития компании на российском рынке.



По мнению Франческо Кароцца, продукция завода отвечает самым высоким стандартам качества. В 2017 году заводом будет выполнена программа по производству 200 тракторов. По результатам переговоров руководством SDF было принято решение об инвестировании в проект развития производственного комплекса DEUTZ-FAHR на территории России с последующим углублением локализации процесса сборки и технологических операций. Отметим, что на данный момент уровень локализации производства составляет 35%, в планах SDF увеличить его до 50%.



SDF рассматривает российский рынок как стратегически важный. Именно поэтому руководство компании подходит к развитию своей деятельности в РФ комплексно, инвестируя в локализацию производства и модернизацию модельного ряда DEUTZ-FAHR в соответствии с запросами российских сельхозтоваропроизводителей.

