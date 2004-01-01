В центре высококлассные специалисты будут работать над инновационными решениями, которые объединят разные сельскохозяйственные машины в одну сеть — что позволит фермерам по всему миру намного эффективнее управлять сельскохозяйственными процессами.



«Это еще один важный шаг навстречу цифровому будущему, — заявил на открытии Томас Бёк, член Исполнительного совета концерна CLAAS, отвечающий за технологические разработки. — Электронные вспомогательные системы, программное обеспечение и технологии связи играют все более важную роль в сфере сельского хозяйства».



Новый центр вошел в состав подразделения CLAAS E-Systems. На его территории, занимающей 5 га, будут трудиться в штатном режиме 170 программистов, инженеров и других специалистов. Они займутся усовершенствованием приборов контроля, электроники, терминалов, систем видеонаблюдения, автоматической навигации и другими инновационными разработками.



«У нас теория и практика идут рука об руку, — отметил Карстен Хофф, управляющий директор CLAAS E-Systems. — Помимо современных рабочих мест и лабораторий, оснащенных по последнему слову техники, в центре есть мастерская и полигон, на котором мы можем сразу проверить новые разработки».



Большое внимание уделено и созданию благоприятной рабочей среды. Например, на каждом этаже есть конференц-залы, оборудованные всей необходимой техникой. Есть здесь и детская комната, которой при необходимости могут воспользоваться сотрудники.



Разработками в области электроники CLAAS занимается с 1998 года — тогда он приобрел компанию, которая была одним из ведущих разработчиков программного обеспечения для сельского хозяйства. С тех пор в рамках программы EASY выпускаются инновационные технологии, направленные на повышение эффективности работы сельскохозяйственной техники и ее механизаторов. На сегодняшний день компания CLAAS считается одним из ведущих поставщиков технологических решений в области точного земледелия в мире и получила множество престижных наград за свои инновации в этой сфере.

