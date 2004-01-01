Вместе с «Росатомом», «Роскосмосом», «Роснефтью», «Норникелем», «Русгидро» и другими ведущими компаниями страны работали представители группы компаний «АгроТерра», «СХТ» (техника Claas) и «Каргилл». Проект документа представлен президенту Российской Федерации Владимиру Путину на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС)* 21 октября.



В Декларации пять разделов: умное будущее, устойчивое будущее, здоровое будущее, счастливое будущее, успешное будущее. В этих рамках аграрии моделировали развитие АПК до 2030 г. на основании текущих трендов, вызовов и возможностей. В представлении молодых специалистов сельское хозяйство будет развиваться эволюционным путем за счет:



развития аналитических, цифровых и коммуникационных компетенций аграриев;



внедрения современных технологий для снижения нагрузки на экологию и людей;



оцифровки рабочей среды для повышения прослеживаемости и эффективности процессов.



Как отметили представители разных отраслей, векторы характерны не только для сельского хозяйства. Десятки передовых компаний идут по этому пути, но в агросекторе их пока единицы. Причина — высокая стоимость улучшений. Основное средство ускорения — объединение ресурсов и знаний в единой цепи производства максимального числа участников рынка.



«В рамках научно-образовательной программы «Индустрии будущего» на ВФМС 2017 объединились молодые профессионалы из 99 стран мира. У каждого из них свой опыт и багаж знаний. Мы убеждены, что те идеи, которые предлагали участники, вскоре воплотятся в жизнь и позволят продвинуть человечество на новую ступень развития», -говорит Ольга Голышенкова, президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО».



«Молодежь видит будущее, в котором техникой можно управлять через мобильное устройство, роботы помогают решать рутинные задачи, а учиться можно через Интернет. В представлении участников фестиваля изменится и сельское хозяйство. В руках агрономов будут планшеты, а в поле — беспилотные машины», — комментирует Олег Лагутов, начальник управления привлечения и оценки персонала группы компаний «АгроТерра».



«В тандеме с «АгроТеррой» мы моделировали образ будущего. Работая с партнерами не только в полях, но и определяя стратегию развития, мы получаем более широкое видение отрасли. Мы убедились, что на всех этапах сельскохозяйственного цикла отрасли нужны люди, которые станут лидерами АПК высоких технологий», — рассказывает Елена Иванова, руководитель отдела маркетинга «СХТ» (техника Claas).



Группу компаний «АгроТерра» на Всемирном фестивале молодежи и студентов представляли сотрудники из Курской, Пензенской, Тульской областей и Москвы. Их выбрали по итогам оценки эффективности работы за год.



*XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов прошел с 14 по 22 октября в Сочи. Участниками стали почти 25 000 молодых профессионалов в различных сферах из 188 стран в возрасте от 18 до 35 лет. Организаторам помогали 5 000 волонтеров, в том числе 100 волонтеров Организации объединенных наций. В Сочи приехали 1325 спикеров, а готовить сессии, дискуссии и круглые столы помогали более 3000 экспертов. В рамках научно-образовательной программы «Индустрии будущего» свое видение будущего предложили порядка 2000 человек. В течение недели в мини-группах по 5 человек в формате дискуссий команды моделировали будущее на основании опыта работы в своих компаниях и взгляда на развитие мира от экспертов. Результат работы команд лег в основу Декларации глобальной молодежи.

