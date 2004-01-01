С российской стороны в мероприятии приняли участие специалисты крупнейших отечественных свинокомплексов, комбикормовых и премиксных предприятий, а также представители компании FeedLand Group представляющей продукцию компании ADDCON на рынке России и стран Таможенного Союза.



В ходе мероприятия участникам был показан ряд презентаций посвященных успешной практике отказа от использования кормовых антибиотиков при выращивании свиней в Германии и других странах Европейского союза, продемонстрированы результаты практического применения новых подходов для контроля патогенных микроорганизмов на животноводческих объектах.



Компания ADDCON ознакомила участников встречи со своими последними разработками - кормовыми добавками Formi NDF Alfa и Formi NDF GML способными эффективно бороться со всем спектром патогенных микроорганизмов, позволяя существенно снизить или исключить использование антибиотиков.



Вопрос отказа от использования антибиотиков в нетерапевтических целях становится все более актуальным и для России. Требования к выращиванию животных без использования таких препаратов все чаще предъявляют крупные потребители продукции — сети фаст-фуда, а также зарубежные партнеры, рассматривающие нашу страну как потенциального поставщика мясного сырья.



Уникальной особенностью продукции ADDCON является высочайшая эффективность в отношении патогенной микрофлоры при минимальном коррозионном воздействии на металлические части системы кормления животных, что выгодно отличает ее от жидких органических кислот, наносящих существенный ущерб оборудованию животноводческих объектов.

