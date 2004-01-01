 Партнерский материал: Соли органических кислот — эффективная альтернатива антибиотикам в свиноводстве — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: Соли органических кислот — эффективная альтернатива антибиотикам в свиноводстве
Ноябрь 2017
В период с 24 по 27 октября 2017 года в штаб-квартире компании ADDCON в г. Биттерфельд (Германия) состоялась конференция посвященная вопросам отказа от использования кормовых антибиотиков в промышленном свиноводстве

С российской стороны в мероприятии приняли участие специалисты крупнейших отечественных свинокомплексов, комбикормовых и премиксных предприятий, а также представители компании FeedLand Group представляющей продукцию компании ADDCON на рынке России и стран Таможенного Союза.

В ходе мероприятия участникам был показан ряд презентаций посвященных успешной практике отказа от использования кормовых антибиотиков при выращивании свиней в Германии и других странах Европейского союза, продемонстрированы результаты практического применения новых подходов для контроля патогенных микроорганизмов на животноводческих объектах.

Компания ADDCON ознакомила участников встречи со своими последними разработками - кормовыми добавками Formi NDF Alfa и Formi NDF GML способными эффективно бороться со всем спектром патогенных микроорганизмов, позволяя существенно снизить или исключить использование антибиотиков.

Вопрос отказа от использования антибиотиков в нетерапевтических целях становится все более актуальным и для России. Требования к выращиванию животных без использования таких препаратов все чаще предъявляют крупные потребители продукции — сети фаст-фуда, а также зарубежные партнеры, рассматривающие нашу страну как потенциального поставщика мясного сырья.

Уникальной особенностью продукции ADDCON является высочайшая эффективность в отношении патогенной микрофлоры при минимальном коррозионном воздействии на металлические части системы кормления животных, что выгодно отличает ее от жидких органических кислот, наносящих существенный ущерб оборудованию животноводческих объектов.

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