Новость партнера: Датские специалисты FOSS внедрят инновационные продукты и разработки на российский рынок зерна

По итогам исследования в ближайшие пару лет специалисты FOSS планируют предложить Российскому рынку ряд инновационных аналитических решений, которые помогут решить вопросы контроля качества зерна и продуктов его переработки в условиях глобализации и специфики единого мирового рынка.



Представители компании FOSS в рамках своего визита посетили транснациональный агропромышленный конгломерат Louis Dreyfus — один из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире, который входит в топ-5 экспортеров зерна из России; агрохолдинг «АСТОН» — один из крупнейших российских производителей продуктов питания и пищевых ингредиентов, ведущий экспортер сельхозпродукции и растительных масел, а также представительство международной компании Cargill, которая владеет речными терминалами по отгрузке зерна на экспорт. Также в ходе визита кроме пунктов приемки и отгрузки зерна, делегацию принимали и независимые эксперты — такие как сюрвеерская компания «Cotectna» и представительство Бельгийской компании «Бюро Веритас» — Инспекторат Р, АО — мировых лидеров в области испытаний, инспекций и сертификации агропродукции, как в портах, так и на перерабатывающих заводах, элеваторах и складах. Использование оборудования FOSS для экспресс-анализа протеина, влажности, сырой клейковины и масличности позволяет в режиме реального времени определить качество зерновых грузов практически у борта судна или вагона, в порту, на железнодорожной станции или прямо в поле.



Одним из важнейших пунктов поездки стало посещение сельскохозяйственной лаборатории SGS в Ростове-на-Дону. SGS — первая лаборатория в России, получившая право проводить исследования и сертификацию экспортных партий растительных масел и импортных поставок растительных жиров на соответствие требованиям FOSFA и является референс лабораторией Российской Зерновой Сети. Экскурсию для делегации компании FOSS провел директор лаборатории Андрей Толчеев. В ходе осмотра лаборатории также обсуждались важнейшие проблемы отрасли, потребности рынка и потенциальные решения, актуальные не только для отдельно взятых производств, но и для выхода рынка на новый уровень.



«Мы выбрали Россию не случайно: Россия на сегодняшний день является быстрорастущим рынком с точки зрения потребления аналитических решений определения качества зерновых культур. Поэтому мы должны четко знать все преимущества и недостатки наших инструментов, а также потребности рынка и интересы заказчиков. Все эти знания в комплексе помогут нам в дальнейшем улучшить качество наших решений и предложить новинки, релевантные требованиям рынка, — отмечает Anna Heuschkel, Concept developer and UX Designer. — Мы постоянно стремимся модернизировать не только новые инструменты, но и работаем над улучшением существующих. Мы уверены, что наш визит в Россию поможет нам в этом».



В рамках визита в Россию команда из отдела инновационных разработок FOSS Дания имела возможность пообщаться с Шаханской Натальей Николаевной, директором по качеству «АгроТерра» и Сергеем Строгановым, зерно-трейдером.



Напомним, что решающее значение в бизнес-стратегии компании сфокусировано на специалистах инновационного центра FOSS. Ежегодно 10% прибыли компания тратит на R&D- разработки в инновационные решения. В ближайшие пять лет компания FOSS планирует инвестировать 1 млрд датских крон в инновационные разработки, которые будут применены и в России.

