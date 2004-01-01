Партнерский материал: Agritechnica 2017: Инновационные технологии для будущего сельского хозяйства

DLG — oрганизатор ведущей в мире выставки сельхозтехники «Agritechnica», которая пройдет с 12 по 18 ноября 2017 года (эксклюзивные дни — 12 и 13 ноября) в выставочном комплексе Ганновера, вновь отметил отличный результат предварительной регистрации участников: более 2 800 экспонентов из 53 стран представят свои инновации и актуальные усовершенствования под девизом нынешней выставки «Чистая окружающая среда завтра — умные технологии сегодня». Выставочные площади занимающего около 40 га комплекса полностью заняты. Все ведущие компании отрасли представят свое предложение в полном объеме. Тем самым выставка «Agritechnica» убедительно подчеркивает свою непрерывно высокую привлекательность и свою позицию самой значимой в мире выставки сельхозтехники. В этом году DLG вновь ожидает более 400 000 посетителей, в том числе 100 000 из зарубежных стран.



Интернациональна как никогда

«Agritechnica» сегодня интернациональна как никогда. Почти 1 700 (59%) экспонентов прибудут из зарубежья. Это новый рекорд выставки. Большинство зарубежных экспонентов представляет Италию (370 компаний), Китай (110), Нидерланды (109), Турцию (107), Францию (102), Австрию (67), Польшу (67),



Великобританию (57), Канаду (56), Испанию (55), Данию (49), Финляндию (47) и США (46). Кроме того, 13 стран примут участие в рамках национальных коллективных экспозиций, в том числе впервые Дания и Ирландия.



«Чистая окружающая среда завтра — умные технологии сегодня» (Green Future — Smart Technologie)

Тенденция в сторону дальнейшей автоматизации процессов в сочетании с умными системами менеджмента данных для оптимизации регулирования и управления



машин, логистики, документирования, обеспечения качества и прослеживаемости происхождения прогрессирует в аграрном секторе. По аналогии с Industry 4.0 использование цифровых технологий и объединение производственных цепочек в сети в сельском хозяйстве приобретает все большее значение. Такие понятия как Cloud Computing (использование виртуальных облаков для хранения и обработки данных) и Big Data (применение больших массивов данных) стали повседневными. На выставке «Agritechnica», которая пройдет на этот раз под девизом «Чистая окружающая среда завтра — умные технологии сегодня», производители продемонстрируют многочисленные решения. Они позволят аграриям производить еще эффективнее и с лучшим ресурсосбережением. На это указывают поступившие в DLG 320 заявок о новинках от 175 экспонентов из 24 стран. Назначенная DLG независимая экспертная комиссия удостоила из них две новинки золотой и 29 новинок серебряной инновационной премией.



Дифференцированное развитие предприятий по размерам и использованию капитала в глобальном масштабе

В глобальном масштабе наблюдается сокращение площадей у аграрных предприятий. 94% хозяйств в мире имеют в своем распоряжении пять или менее гектаров земли. Однако эти хозяйства обрабатывают только 9% всех сельскохозяйственных площадей в мире. Одновременно в странах малоразвитой экономики хозяйства с площадью до пяти гектаров обрабатывают около 75% сельскохозяйственных угодий этих стран. Структурные преобразования во всемирном сельском хозяйстве выражены в различной степени. В странах к югу от Сахары, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Латинской Америке практически не наблюдается структурных преобразований, структура хозяйств по большей части стабильна. В противоположность этому структурные преобразования в развитых странах и в Южной Азии прогрессируют. Вместе с этим возрастает степень механизации. В особенности в динамично растущих экономиках стран Южной Азии отмечается быстрый рост вложений капитала.



Несмотря на структурные различия все хозяйства являются составляющим звеном всемирной системы обеспечения продовольствием. Им необходим доступ к технологиям, обеспечивающим устойчивый рост производительности. Чтобы гарантировать прогресс в обеспечении продовольствием, необходим также доступ к средствам производства, адаптированным к местным условиям и повышающим производительность. В конечном итоге инновации являются необходимым условием для того, чтобы хозяйства стали способны увеличивать производство продовольствия при одновременном бережном отношении к ресурсам. Согласно статистическим данным организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (FAO), инвестиции в сельскохозяйственные предприятия в странах Средней Африки,



Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки слишком низки, чтобы достичь устойчивого повышения производительности.



Текущее положение на рынках

Всемирный валовой сбор зерновых с рекордным урожаем в странах причерноморского бассейна способствует образованию запасов и создает тем самым ситуацию, в которой маловероятно существенное повышение закупочных цен.



Однако есть надежда на повышение цен на зерно лучшего качества, пользующееся большим спросом. Сокращение запасов у экспортеров зерна также подпитывает надежду на более позитивное развитие цен. Но рекордные урожаи в причерноморском бассейне ведут к высокой конкуренции в области экспорта зерна из стран ЕС. К тому же сильный евро делает экспорт из ЕС дороже.



В молочном скотоводстве ожидаются стабильные цены. Причиной этого является снижение объемов производства в странах-экспортерах, а также постоянно растущий спрос, в особенности на сливочное масло и сыр.



В свиноводстве уравновешенная ситуация между спросом и предложением также обуславливает текущие стабильные цены. Кроме того, свиноводы выигрывают от низких затрат на корма и более выгодного соотношения цены и затрат. Однако существует риск сбыта из-за снижающегося экспорта в Китай и неуверенности в дальнейшем спросе.



Европейские аграрии смотрят в будущее с оптимизмом

Европейские аграрии более уверенно оценивают бизнес-среду. Господствовавший до 2016 года спад настроения преодолен. Как текущая ситуация, так и ожидающееся развитие бизнеса оцениваются намного позитивнее, чем еще осенью 2016 года.



Готовность инвестировать вновь растет. Это показывают результаты проведенного DLG мониторинга тенденций в сельском хозяйстве Европы, в ходе которого было опрошено по 150 руководителей хозяйств из Германии, Франции, Великобритании, Польши и, впервые в августе 2017 года, из Нидерландов и России.



Аграрии заметно оптимистичнее оценивают будущее развитие бизнеса Причиной такого подъема является улучшившаяся ситуация на рынках зерна, молока и свинины. Так руководители хозяйств во всех странах опроса, и особенно в Германии, оценивают текущую бизнес-ситуацию значительно позитивнее, чем еще осенью 2016 года. Положительно оценивают свою позицию и впервые опрошенные аграрии Нидерландов. Их оценка ситуации самая оптимистичная.



Что касается развития в ближайшие 12 месяцев, то и здесь европейские аграрии стали более уверенными. Есть надежда на ценовые надбавки за зерно лучшего качества. Крепкий спрос на молочные продукты и свинину также способствует позитивным перспективам. Да и сохраняющиеся низкие ставки по кредитам добавляют хорошего настроения. Хозяйства могут финансировать инвестиции на выгодных условиях и необходимое продление прежнего финансирования становится значительно дешевле.



Более дружественная экономическая среда ведет к росту готовности инвестировать

Смена тенденций в экономической среде способствует вновь растущей готовности аграриев инвестировать. Как показывает текущий мониторинг тенденций DLG, хозяйства в России и Польше самые инвестиционно-ориентированные. В ближайшие 12 месяцев они планируют инвестиции в растениеводство. Ниже всего, как показал опрос, готовность инвестировать среди французских хозяйств.



Основные направления инвестиционных планов

Большая необходимость в инвестициях имеется, по мнению аграриев, по тракторам.



· В особенности руководители хозяйств из России, а также из Польши, Великобритании и Германии указывают на большую потребность в этой области.



· По комбайнам самые большие инвестиционные намерения отмечались у российских и польских участников опроса.



· Кормоуборочные комбайны также входят в список инвестиционных намерений в хозяйствах России, Польши и Нидерландов.



· Самоходные полевые опрыскиватели в качестве направления инвестирования чаще всего упоминались в Германии и Нидерландах.



· В технику для мульчирующего и прямого посева собираются инвестировать хозяйства в Польше и Германии.



· Техника для зеленых угодий и уборки кормов, как и техника для внесения удобрений и защиты растений, а также автоматические системы вождения чаще всего упоминаются нидерландскими аграриями.



· В почвообрабатывающую технику намерены инвестировать в первую очередь хозяйства Франции, Германии и России.



Германия: внедрение цифровых технологий все еще в самом начале

Как далее показал мониторинг тенденций DLG, внедрение цифровых технологий в немецком сельском хозяйстве все еще находится в самом начале пути. Ответы на вопрос об использовании программного обеспечения в управлении производством были весьма сдержаны. В настоящее время хозяйства регулярно используют



трансфер данных в консультационные фирмы или в госучреждения с целью подачи заявок. Также широко распространено использование мобильных приложений.



Приложения поддерживают руководителя при выполнении ежедневных задач по руководству хозяйством и при этом их можно быстро и просто установить.



Программное обеспечение из виртуального облака и системы поддержки принятия решений аграрии пока используют сдержанно. Их использование тормозится из-за все еще недостаточной во многих регионах информационной инфраструктуры, а также из-за сохраняющихся опасений относительно информационной безопасности. Тем не менее тенденция в сторону дальнейшей автоматизации процессов в сочетании с умными системами менеджмента данных для оптимизации управления и регулирования машин, логистики, документирования, обеспечения качества и прослеживаемости происхождения продукции в сельском хозяйстве усиливается и предоставляет аграриям новые решения.



Современному сельскому хозяйству необходим консенсус с обществом

Новые технические решения необходимы. Потому что существующие во всем мире задачи можно решить только с помощью инновативного сельского хозяйства, которое постоянно впитывает в себя растущие объемы знаний и умений. Одним из основных условий здесь является достижение надежного и непрерывного консенсуса с обществом относительно процессов сельскохозяйственного производства. Прогресс в сельскохозяйственном производстве и производственных методах и его общественная оценка должны совпадать в своей основе. В настоящее время этого совпадения по некоторым позициям больше нет. Поэтому перед сельским хозяйством стоит большая задача разобраться в причинах ухудшающегося общественного восприятия современного аграрного сектора и разработать приемлемые решения.



Важной ступенью в диалоге с обществом являются сельхозтехнические инновации, которые в большой степени способствуют сберегающему природу и ресурсы хозяйствованию. На этот момент аграрии должны активнее указывать в диалоге с обществом. Информационной платформой служит здесь выставка «Agritechnica» с фейерверком инноваций и международной деловой программой экстра-класса.



Подробная информаций об «Agritechnica 2017»: www.agritechnica.com.

