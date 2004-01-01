 Партнерский материал: Новый телескопический погрузчик CLAAS SCORPION будет представлен на Agritechnica 2017 — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: Новый телескопический погрузчик CLAAS SCORPION будет представлен на Agritechnica 2017
Ноябрь 2017
Серия телескопических погрузчиков CLAAS SCORPION уже двадцать лет пользуется большим успехом у аграриев по всему миру
Фото: CLAAS

Два года назад компания CLAAS заключила соглашение о сотрудничестве с новым партнером — немецкой фирмой Liebherr, одним из крупнейших производителей строительной техники в мире. В рамках этого соглашения партнеры разработали и представят совершенно новую модельную серию погрузчика SCORPION. В настоящее время она проходит испытания в полях. С января 2018 года SCORPION поступит в продажу на европейский рынок. На российском рынке новая серия погрузчиков будет доступна к концу следующего года.

Компания Kramer-Werke, в рамках партнерства с которой с 2005 года производились телескопические погрузчики под брендом CLAAS, планирует завершить сотрудничество с CLAAS до конца 2017 года. Именно такие сроки по завершению партнерства были оговорены между компаниями два года назад. Компания CLAAS и ее дилеры гарантируют, что качественный и оперативный сервис, включая поставку оригинальных запасных частей, для владельцев телескопических погрузчиков SCORPION, будет оказываться в настоящем и будущем периодах бесперебойно и своевременно.

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