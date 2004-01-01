 Партнерский материал: Лауреаты Национальной премии приглашены на работу в команду Ростсельмаш — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: Лауреаты Национальной премии приглашены на работу в команду Ростсельмаш
Ноябрь 2017
В Москве состоялось награждение лауреатов Премии А. А. Ежевского. В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Президент Ассоциации Росспецмаш Константин Бабкин
Фото: Ростсельмаш

В конкурсе состязались 44 студента из 32 вузов России. Победителями стали девять студентов из Москвы, Иркутска, Омска, Кургана, Оренбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга. Конкурсная комиссия, состоящая из руководителей предприятий сельхозмашиностроения России, высоко оценила работы молодых конструкторов. По мнению директоров производственных площадок, отдельные разработки нужно внедрять в сельхозмашиностроение уже сегодня.

Генеральный директор компании Ростсельмаш Валерий Мальцев отметил, что конкурс позволил выявить уникальные проекты и инновационные решения, применимые в области аграрного машиностроения, укрепление которого крайне важно для устойчивого развития АПК России.

«Молодые ученые, конструкторы и инженеры сполна воспользовались предоставленной им возможностью и достойно заявили о себе, найдя применение своим талантам. Компания Ростсельмаш как постоянно развивающееся предприятие, обладающее высокотехнологичным производством и инновационными технологиями, заинтересована в создании новой российской «технократической элиты». Уверен, что те лауреаты, которым по итогам конкурса мы предложим трудоустройство на нашем предприятии, еще не раз заявят о себе», — сообщил Валерий Мальцев.

Все участники конкурса были отмечены грамотами и ценными призами, а также получили возможность посетить производственную площадку компании Ростсельмаш в г. Ростов-на-Дону. Также, по итогам награждения, к сотрудничеству с компанией и работой в техническом центре были приглашены Лауреаты Национальной премии имени Александра Александровича Ежевского.

«Стать частью команды такой компании как Ростсельмаш — это большая честь. Я был очень приятно удивлен», — отметил лауреат премии, студент Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» Анатолий Головко.

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