Партнерский материал: Лауреаты Национальной премии приглашены на работу в команду Ростсельмаш

В конкурсе состязались 44 студента из 32 вузов России. Победителями стали девять студентов из Москвы, Иркутска, Омска, Кургана, Оренбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга. Конкурсная комиссия, состоящая из руководителей предприятий сельхозмашиностроения России, высоко оценила работы молодых конструкторов. По мнению директоров производственных площадок, отдельные разработки нужно внедрять в сельхозмашиностроение уже сегодня.



Генеральный директор компании Ростсельмаш Валерий Мальцев отметил, что конкурс позволил выявить уникальные проекты и инновационные решения, применимые в области аграрного машиностроения, укрепление которого крайне важно для устойчивого развития АПК России.



«Молодые ученые, конструкторы и инженеры сполна воспользовались предоставленной им возможностью и достойно заявили о себе, найдя применение своим талантам. Компания Ростсельмаш как постоянно развивающееся предприятие, обладающее высокотехнологичным производством и инновационными технологиями, заинтересована в создании новой российской «технократической элиты». Уверен, что те лауреаты, которым по итогам конкурса мы предложим трудоустройство на нашем предприятии, еще не раз заявят о себе», — сообщил Валерий Мальцев.



Все участники конкурса были отмечены грамотами и ценными призами, а также получили возможность посетить производственную площадку компании Ростсельмаш в г. Ростов-на-Дону. Также, по итогам награждения, к сотрудничеству с компанией и работой в техническом центре были приглашены Лауреаты Национальной премии имени Александра Александровича Ежевского.



«Стать частью команды такой компании как Ростсельмаш — это большая честь. Я был очень приятно удивлен», — отметил лауреат премии, студент Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» Анатолий Головко.

