Партнерский материал: В Подмосковье проходит IV Международный агропромышленный молочный форум

8 ноября в Московской области открылся IV Международный агропромышленный молочный форум. Центральным событием первого дня его работы стало пленарное заседание «Молочная отрасль: современные вызовы и пути развития».







Заседание открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который подчеркнул, что проведение мероприятия способствует определению дальнейших путей развития молочной промышленности. «Наша задача — дать ответы на вопросы и проблемы, которые существуют в отрасли. Надеемся, что такая работа и сотрудничество дадут дополнительную эффективность этому бизнесу. После таких встреч мы подписываем соглашения и видим реальные инвестиции в наш регион», — отметил он.







Министр сельского хозяйства Александр Ткачев обратил внимание, что сейчас молочный бизнес является стратегически выгодным направлением. По его словам, государственная поддержка отрасли позволяет сократить срок окупаемости молочной фермы до шести-восьми лет, что делает это направление интересным для инвесторов. «В советское время Подмосковье было флагманом в молочной отрасли. Надаивали два миллиона тонн молока, но сейчас эти цифры меньше. В настоящее время Московская область — номер один по выделению субсидий в молочной сфере», — заявил Ткачев.







Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев рассказал о регулировании отношений между производителями молочной продукции и сетевыми магазинами, подчеркнув, что именно сбыт определяет экономику предприятий. «Мы предлагаем составление длительных контрактов по формульной цене. Такая система расчета позволяет производителям получать рентабельный бизнес, а сетевикам — качественную продукцию по хорошим ценам в достаточном объеме», — отметил Буцаев.



По словам генерального директора Торговой сети «Перекресток» Владимира Сорокина, ассортимент молочных продуктов на прилавках адаптируется под каждый конкретный регион. При этом сегодня российские покупатели делают выбор в пользу базовых молочных продуктов.



Заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Константин Савенков остановился на качестве молочной продукции, которая попадает на прилавки из-за рубежа. «География поставок сильно изменилась за последние три года. Потребитель может увидеть в магазинах молочные продукты не только из Белоруссии, но и из таких стран, как Парагвай и Коста-Рика. Вся продукция проходит лабораторные исследования и соответствует нормативным требованиям», — рассказал Савенков.



Президент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр отметил поддержку, которую государство оказывает молочной отрасли и заявил, что готов обсуждать вопросы создания молочных комплексов на территории Московской области. «Сейчас по-настоящему хорошее время для развития молочного бизнеса», — сказал он.



Директор по международной торговле Министерства сельского хозяйства Израиля Гилад Элираз поделился опытом государственной поддержки молочной отрасли, которая существует в Израиле. «Государственная поддержка, привлечение инвесторов, подготовка кадров, высокие технологии — эта экосистема позволяет производить высококачественное молоко», — рассказал Гилад Элираз.



Вопросы повышения продуктивности и контроля качества молока затронул в своем выступлении управляющий директор Israeli Dairy School Офиер Лангер. Директор по международному сотрудничеству Сельскохозяйственной палаты региона Овернь-Рона-Альпы (Франция) Эммануэль Мингассон рассказал об условиях, которые необходимы для производства качественного сыра в России.



Кроме того, на Форуме обсуждалось создание сырного кластера в Московской области. В конце 2018 года в Дмитровском районе на территории 17 га ожидается запуск семи-девяти сырных производств.



Также в первый день Форума состоялся круглый стол, посвященный роли малого бизнеса в структуре молочной отрасли, а также дебаты «Что мы пьем и можно ли это экспортировать». В рамках специальной сессии «Банковский час» представители банковского сообщества рассказали о наиболее выгодных возможностях получения финансирования, а также ответили на вопросы предпринимателей.



На Форуме Московская область подписала 12 инвестиционных соглашений на сумму более 14 млрд руб. в таких сферах как животноводство, производство и переработка молока, строительство и реконструкция ферм и заводов, сыроделие, информационное сотрудничество и другие.



В рамках Форума также проходит выставка отечественных и зарубежных компаний молочной отрасли, где представлены молочные продукты, оборудование для молочной промышленности, результаты работы инвестиционных проектов Московской области в молочной отрасли.



Для участия в мероприятии зарегистрировались более 3200 участников из около 40 стран и более 40 регионов России.



Во второй день Форума пройдут круглые столы, посвященные эффективности государственных субсидий, лучшим технологиям содержания, кормления и доения на современных фермах, а также созданию сырного кластера. Форум проходит 8−9 ноября в Доме Правительства Московской области.



Генеральный партнер IV Международного молочного форума — ГК «РОТА-АГРО». Также Форум поддерживают такие компании, как Danone, которая традиционно выступает Экспертом форума, Сбербанк и Россельхозбанк — Партнеры Банковского часа, Инновационный партнер — Коалко-Агро, Технологический партнер Форума — компания «Lely» в лице официального дилера «Фермы Ясногорья». На площадке мероприятия также пройдет выставка, в которой примут участие: Ферма роста, Мустанг Технологии Кормления, Рузское молоко, Куршавальская сыроварня, РусМолоко, Terrus, Глазовский комбикормовый завод, экологическое хозяйство «Спартак», Пробиотик Плюс, М9 Агро, Братья Чебурашкины, Дмитровский молочный завод, ОСП агро, Агроветзащита, Фуд Сити, АгроТек, племхоз «Наро-Осановский» и другие.



Интеллектуальными партнёрами Форума выступают НС «Союзмолоко», Молочный союз России и KPMG.

