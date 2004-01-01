Партнерский материал: Компания «Лилиани» представит свою технику на ведущей мировой сельскохозяйственной выставке Agritechnika 2017

Выставка Agritechnika традиционно проводится раз в 2 года в г. Ганновере, Германия. Она объединяет на одной площадке поставщиков и производителей, инновационные разработки и прогрессивные идеи для сферы растениеводства. В 2017 году в выставке примут участие 2900 экспонентов из 52 стран мира.



ООО «Лилиани» — постоянный участник российских и международных отраслевых выставок, впервые выступит в качестве экспонента Agritechnika и представит целый ряд технических новинок собственного производства.



Среди экспонатов ростовской компании будет представлена модернизированная многофункциональная перегрузочная машина МЗР-300 для загрузки и разгрузки рукавов, внесения консервантов, работы с буртов и загрузки сеялок, в т. ч. с протравливанием семян.



Также на стенде «Лилиани» посетители выставки увидят инновационный бункер-перегрузчик БП 16. С2 с двумя секциями — для загрузки посевных комплексов семенами и удобрениями, с самозагрузочным шнеком, оборудованным системой протравливания. В 2016 году эта модель стала серебряным призером конкурса AGROSALON.







В числе новинок «Лилиани» будет представлен автомобильный перегрузчик МВА-450 с выдвижным бортом — «мобильная завальная яма». Машина предназначена для подачи зерна в зерноупаковочные машины, посевные комплексы и вагоны-хопперы.







Еще одним экспонатом станет зерноупаковочная машина с системой внесения консерванта, которая решает вопрос с одновременным добавлением консерванта при закладке зерна на хранение в пластиковые рукава.



Стенд компании «Лилиани» № А31 В павильоне № 9. Место проведения выставки: г. Ганновер (Германия), выставочный комплекс Messe.

