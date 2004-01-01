Новость партнера: Локализация Mercedes-Benz Sprinter Classic составляет более 50%

АО «Мерседес-Бенц РУС» успешно завершило ключевой этап локализации. Наряду с российским производством дизельного двигателя, локализация производства подвески, деталей экстерьера и интерьера и штампованных деталей кузова позволило достичь принципиальных 50% локализации. Статус «Сделано в России» для Sprinter Classic подтвержден Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации.



С 2013 года совместно с «Группой ГАЗ» компания АО «Мерседес-Бенц РУС» производит всемирно известный Sprinter T1N. Автомобиль получил новые электронные системы безопасности, например, ESP 9i, трансмиссию, подвеску, двигатель, и новое имя — Sprinter Classic. В целом, абсолютно все системы были адоптированы для эксплуатации на российских дорогах. Изначально штампованные детали поставлялись из-за границы. В 2015 году обе компании запустили производство штампованных деталей для фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic и «ГАЗель NEXT» на современном автоматизированном оборудовании.



Daimler постоянно изучает рынок и поставщиков в поисках надежных партнеров для увеличения степени локализации. С 2016 года новые локальные партнеры начали производство большего числа штампованных кузовных деталей: все лицевые и внутренние панели дверей, боковины, крылья и капот, а также основные силовые элементы кузова. Изготовление дверей и капотов осуществляет «Группа ГАЗ».



В этом же году Торгово-Промышленная Палата Российской Федерации подготовила Акт экспертизы, согласно которому Mercedes-Benz Sprinter Classic соответствует требованиям, предъявляемым к локально производимой продукции. В то же время подразделение Mercedes-Benz Vans продолжает работать над дальнейшим увеличением локализации и сокращением расходов.



С января 2016 года Mercedes-Benz Vans запустило в Ярославле серийное производство двигателей с экологической нормой Евро-5. Новый двигатель доступен для всех моделей Sprinter Classic в двух вариантах мощности и обладает непревзойденной экономичностью. В связи с переходом на более высокую экологическую норму произведены серьезные доработки систем двигателя. Так, дизельный двигатель OM646 объемом 2143 см³ доступен с 80 кВт (109 л. с.) и 100 кВт (136 л. с.). Кроме того, Россия является единственным производителем, поставляющим в концерн Daimler компоненты для этого двигателя. Распредвал, блок цилиндров и головки блока цилиндров экспортируются из России в Глобальный Логистический Центр Mercedes-Benz, поставляющий запчасти на рынки по всему миру.



Зорен Хезе, генеральный директор Mercedes-Benz Vans в России, отмечает: «Мы активно работаем с локальными партнерами, чтобы предложить нашим клиентам больше индивидуальных и привлекательных по стоимости решений. С запуском производства Sprinter Classic необходимость в качественных российских кузовопроизводителях и поставщиках выросла экспоненциально. Все локальные партнеры прошли жесткую проверку, продемонстрировав прозрачность производственных процессов и способность обеспечивать постоянно высокое качество продукции. Путь к более чем 50% локализации был долгим и тернистым, но благодаря гибкому менеджменту совместно с «Группой ГАЗ» мы шаг за шагом достигли результата. Наша цель: предложить клиентам привлекательный продукт — Sprinter Classic и его возможные варианты — по конкурентной цене. И мы продолжим работать в этом направлении».

