Новость партнера: Новый руководитель отдела разработок в компании LEMKEN

С 1-го октября Буркхард Загемюллер занимает должность руководителя отдела разработок и входит в правление LEMKEN. Он заменяет Готфрида Гизена, который решил уйти на покой после 33 лет работы.



Буркхарду Загемюллеру 53 года и он пользуется авторитетом в нашей отрасли. Он получил специальность механика и изучал сельхозтехнику в Специализированном институте Кёльна. После обучения работал инженером-разработчиком комбайнов для сбора урожая картофеля, в 1991 г. перешел в широко известную компанию, занимающуюся производством уборочной техники. Там он продолжал свой путь и занимал разные должности в отделах конструирования и проектирования, пока не был назначен начальником отдела перспективных разработок. Благодаря многолетнему опыту сотрудничества с различными объединениями и комитетами, в том числе VDMA, у него есть прекрасные связи в нашей стране и за рубежом.



Ввиду перемен в сельском хозяйстве Буркхард считает своими ключевыми задачами подготовку команды разработчиков, которая в данный момент состоит из 112 человек, с учетом прогнозов на будущее и ускорение существующих процессов. Уровень профессионализма аграрных предприятий растет вместе с требованиями к точности технологий возделывания почвы, поэтому увеличивается спрос на электронные решения с поддержкой подключения к сети, ориентированные на экономичную работу фермеров. Объем затрат на планирование и подготовку документации должен быть документальным. В то же время необходимо и дальше совершенствовать базовые функции навесных орудий LEMKEN и разрабатывать новые концепции обработки грунта, которые будут соответствовать требованиям к качеству работы, эффективности и безвредности для окружающей среды, в частности, уровню выброса CO2, в обозримом будущем.



Компания LEMKEN продает свою профессиональную технику в 50 странах мира. Для ее роста в глобальном масштабе необходимы решения, конструктивно адаптированные под требования локальных рынков. Тут Загемюллер может положиться на опыт, полученный во время длительного пребывания в Америке, России и Индии. Поэтому он будет лично курировать соответствующие проекты отдела разработок.

