Может ли трактор весом более 1500 кг (плюс колеса) быть прозрачным? Да, может, если он сделан из оргстекла. А может ли международная компания с примерно тысячей сотрудников быть прозрачной? Да, может, если она сохраняет прогрессивные взгляды и открыта для инноваций и исследований, а также для рынка труда, молодежи и общества. Обе эти прозрачности станут очевидными на выставке Agritechnica 2017, ведущей промышленной выставке сельскохозяйственной техники, которая пройдет в Ганновере с 12 по 18 ноября 2017 года.



Главным событием, запланированным на стенде BKT (ЗАЛ 3, СТЕНД B11), является презентация новой шины FL 637 (размера 520/50 R 17) из линейки флотационных шин. Эта шина идеально подходит для сеялок, трейлеров и автоцистерн. Она может похвастаться отличными характеристиками как в поле, так и на дороге. Направленный рисунок протектора гарантирует высокие флотационные характеристики, низкое сопротивление качению и выдающуюся способность к самоочищению. Конструкция стальных брекеров обеспечивает превосходную грузоподъемность и великолепную износостойкость .



Стенд компании BKT на выставке Agritechnica 2017 буквально целиком занят огромным прозрачным трактором, изготовленным из 1500 кг оргстекла и оснащенным потрясающими инновационными шинами, а именно Agrimax V-Flecto. Это первая шина компании BKT, основанная на технологии Narrow Rim Option (NRO), новом экспериментальном стандарте E. T.R.T.O., Европейской организации шинных и ободных технологий. Эта маркировка позволяет использовать рекомендованные колесные диски стандартного диаметра без специальных ободьев, необходимых для шин VF того же размера.



Шина Agrimax V-Flecto, представленная ранее в мировом анонсе на SIMA в Париже, снижает уплотнение почвы благодаря оптимизированному пятну контакта и более крупному протектору. К тому же эта шина отлично подходит и для поля, и для дороги. Даже при максимальной загрузке не требуется изменять давление в шинах, так как Agrimax V-Flecto выдерживает до 40% больше веса, чем стандартная шина такого же размера при том же давлении .



Рядом с потрясающим полностью прозрачным трактором зрителей ожидает еще один интереснейший сюрприз: захватывающие трюки Ии Траоре (Iya Traoré), чемпиона по футбольному фристайлу из Африки, который будет давать по 4 представления в день на стенде компании BKT. Каждое представление будет завершаться традиционной раздачей футбольных мячей, подписанных BKT.



И все же внимание компании BKT не ограничивается спортом. Компания очень ответственно относится к вопросам будущего сельского хозяйства, в том числе занимается обучением молодых операторов в сельскохозяйственной сфере. Поэтому компания решила спонсировать День молодых фермеров (Young Farmers Day), программу, включающую серию встреч и собраний, посвященных молодым фермерам и их будущим возможностям. Это мероприятие пройдет 16 ноября в рамках выставки Agritechnica и закончится Вечеринкой молодых фермеров.

