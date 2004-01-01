Новость партнера: CLAAS полностью обновляет модельный ряд погрузчиков и выводит на рынок новый продукт

Работа по усовершенствованию и производству этих высокоэффективных машин велись во взаимодействии с одним из ведущих мировых производителей строительной и грузоподъемной техники — компанией LIEBHERR, которая и в дальнейшем будет сотрудничать с CLAAS в данном направлении.



Модельный ряд SCORPION обновлен таким образом, что способен оптимально удовлетворить потребности любого хозяйства — от небольшой фермы до крупного агрохолдинга. Самым компактным является SCORPION 635 — высокоманевренный универсальный телескопический погрузчик с грузоподъемностью в 3,5 т и рабочей высотой — 6,13 м. Модель SCORPION 1033 разработана специально для тех потребителей, кому необходимо осуществлять работы на особенно большой высоте — до 9,75 м.



Все семь новых моделей SCORPION отличаются повышенной грузоподъемностью от 3,2 до 5,6 т, рабочей высотой от 6,13 до 9,75 м, и расширенными возможностями рулевого управления, обеспечивающими еще более удобное и точное маневрирование. Кроме того, альтернативой гидростатическому ходовому приводу являются системы VARIPOWER, или VARIPOWER PLUS, имеющие три скорости, регулировка которых легко осуществляется при помощи джойстика. Комфортность и безопасность работы механизатора гарантируется системой электрогидравлического парковочного тормоза, который автоматически активируется в случае, если водитель встает с сиденья, при остановке погрузчика или выключении двигателя. При нажатии на педаль газа парковочный тормоз автоматически выключается. Таким образом, погрузчик всегда готов к работе.



Абсолютно новая система SMART LOADING в моделях SCORPION объединяет все системы, обеспечивающие оптимальное использование производительности машины и предохраняющие её от перегрузки. Благодаря SMART LOADING, стало возможным запрограммировать алгоритм операции погрузки и разгрузки ковша, и сделать рабочий процесс безошибочным и полностью автоматизированным.



Оптимальную работу двигателя, как при движении по дороге, так и при выполнении рабочих операций обеспечивают сразу две системы: SMART ROADING и DYNAMIC POWER. Первая автоматически устанавливает количество оборотов двигателя при разгоне, исходя из потребности в мощности. Если требуется меньше мощности, то скорость вращения оборотов двигателя автоматически снижается. DYNAMIC POWER в моделях 756 и 746 регулирует скорость вращения двигателя при помощи джойстика. Совместное использование двух систем обеспечивает не только комфортную работу с любыми орудиями, но также значительно снижает расход топлива и уровень шума.



Первыми на российском рынке уже в 2018 году появятся пять основных моделей SCORPION 635, 732, а также 736, 741, 1033 с системой VARIPOWER мощностью в 136 л. с. Модели 746 и 756 с двигателями 156 л. с. станут доступными к 2019 году.



Новая линейка колесных телескопических погрузчиков TORION является ответом компании CLAAS на все более растущий спрос аграриев на специализированную сельскохозяйственную технику, отвечающую их потребностям в высокопроизводительных машинах для «профессиональной» транспортировки, погрузке/разгрузке материалов в сфере сельского хозяйства. Семь моделей TORION представлены в трех классах в зависимости от их грузоподъемности и имеют широкий диапазон рабочих возможностей. Все они оснащены зарекомендовавшими себя компонентами CLAAS POWER SYSTEM, в которой совмещаются высочайшая степень надежности и отличная производительность. Кроме того, в погрузчиках TORION была существенно увеличена кабина, с остеклением, обеспечивающим полный круговой обзор на все 360°. Все модели TORION отличает уникальное расположение двигателя, который установлен сзади машины и максимально низко. Это создает противовес поднимаемому грузу, соответственно, требуется меньше дополнительного балласта, что уменьшает износ шин и расход топлива. Кроме того, поднятие груза на максимальную высоту вплоть до 7,5−9,75 м возможно при использовании меньшего рабочего веса. Достичь высокой эффективности при эксплуатации погрузчиков TORION также помогает интеллектуальная система помощи механизатору SMART LOADING, применимая также и на SCORPION. Система включает в себя функцию программирования возврата ковша, определения предельных значений подъема и опускания груза. Также доступна и система взвешивания груза.



Дополнительные преимущества при использовании погрузчиков TORION может предоставить уникальное для рынка решение — ковш с устройством SMART PUSH. Принцип его работы заключается в том, что выгрузка ковша осуществляется без опрокидывания, вместо этого содержимое просто выталкивается подвижной задней стенкой. Поскольку ковш находится при этом в горизонтальном положении, то фактически увеличивается максимальная рабочая высота выгрузки. Такая конструкция позволяет осуществлять работу на фермах и в помещениях с низкими потолками.



На российском рынке появление новейших погрузчиков TORION ожидается к 2022 году.

