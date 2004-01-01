Партнёрский материал: Компания Vostock Capital приглашает принять участие в бесплатном вебинаре на тему «Инвестиционный потенциал АПК Сибири»

На вебинаре эксперты расскажут о векторах развития отрасли и поделятся успешными практическими примерами реализации проектов в Сибирском Федеральном округе РФ.
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На вебинаре Вы:
— Узнаете о реальном состоянии отрасли и современных тенденциях в сельском хозяйстве Сибири
— Узнаете об опыте коллег в развитии сельскохозяйственного бизнеса
— Получите информацию об успешных инвестиционных проектах Сибири
Присоединитесь к вебинару и пригласите коллег, чтобы узнать, как реализуются крупные инвестиционные проекты в Сибири.
Вебинар проводится в рамках подготовки к 3-му ежегодному международному форуму и выставке «Агро Сибирь и Дальний Восток» (Новосибирск, 25−26 апреля)
Контактное лицо: руководитель форума Дарья Квасницына
DKvasnitsyna@vostockcapital.com Тел. +7 499 505 1 505
Официальный сайт: https://www.agrofareast.ru/