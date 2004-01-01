 Партнёрский материал: Компания Vostock Capital приглашает принять участие в бесплатном вебинаре на тему «Инвестиционный потенциал АПК Сибири» — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнёрский материал: Компания Vostock Capital приглашает принять участие в бесплатном вебинаре на тему «Инвестиционный потенциал АПК Сибири»
Ноябрь 2017
Дата: 30 ноября 2017 года, 11:00 (Мск)

На вебинаре эксперты расскажут о векторах развития отрасли и поделятся успешными практическими примерами реализации проектов в Сибирском Федеральном округе РФ.

Зарегистрироваться на вебинар или получить материал в записи

На вебинаре Вы:

  • — Узнаете о реальном состоянии отрасли и современных тенденциях в сельском хозяйстве Сибири

  • — Узнаете об опыте коллег в развитии сельскохозяйственного бизнеса

  • — Получите информацию об успешных инвестиционных проектах Сибири

Присоединитесь к вебинару и пригласите коллег, чтобы узнать, как реализуются крупные инвестиционные проекты в Сибири.

Вебинар проводится в рамках подготовки к 3-му ежегодному международному форуму и выставке «Агро Сибирь и Дальний Восток» (Новосибирск, 25−26 апреля)

Контактное лицо: руководитель форума Дарья Квасницына

DKvasnitsyna@vostockcapital.com Тел. +7 499 505 1 505

Официальный сайт: https://www.agrofareast.ru/

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