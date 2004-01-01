Новость партнера: ГК «МЕГАМИКС» открыл уникальный НИЦ в Волгограде

3 ноября 2017 года в городе Волгограде состоялось открытие Научно-исследовательского центра (НИЦ) — первого на российском кормовом рынке комплекса по тестированию эффективности и безопасности кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственной птицы. Инновационный проект реализован ведущим российским производителем премиксов ГК «МЕГАМИКС» совместно с Волгоградским государственным аграрным университетом.



Инновационный научный центр — это серьезный шаг к обеспечению биобезопасности кормов и продукции птицеводства, повышению эффективности птицеводческих хозяйств.







Открытие НИЦ позволит российским компаниям разработать новые, более натуральные кормовые добавки и препараты с опробованной эффективностью, а значит, поможет решить острую проблему тотальной зависимости рынка от импортного сырья. В рамках программы, направленной на поиск альтернативы кормовым антибиотикам и синтезированным добавкам, новый научный центр «МЕГАМИКС» станет драйвером роста натуральных кормовых компонентов.



В церемонии открытия приняли участие директор департамента Министерства сельского хозяйства Валерий Жуков, генеральный директор Росптицесоюза, д. э.н. Галина Бобылёва, первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Беляев, ректор ВолГАУ, член-корреспондент РАН, профессор Алексей Овчинников и первые лица партнеров компании «МЕГАМИКС».



Открытие посетили множество гостей компании и представителей СМИ.



«Открытие научно-исследовательского центра — очень важное событие для российского агропромышленного комплекса, — сказал в приветственном слове Валерий Жуков. — Это позволит контролировать качество кормов, а, следовательно, и качество конечной продукции».



«Значимость сегодняшнего события подчёркивает тот факт, что на открытие собрались все ведущие производители страны в сфере птицеводства» — заявил заместитель губернатора Волгоградской области Александр Беляев.



Ректор университета Алексей Овчинников отметил, что это первый в России научно-исследовательский центр при сельскохозяйственном вузе.



Гости и представители прессы смогли посетить и своими глазами увидеть научный центр. НИЦ разделен на две независимые площадки, где возможно единовременного содержание более 400 голов несушки в 3 группах и 450 голов бройлеров в 6 группах. Современное оборудование и конструкция площадок позволяет полностью моделировать микроклимат предприятия и плотность посадки птицы.



Как отметил ректор ВолГАУ Алексей Овчинников, многие молодые зоотехники, ветеринары, специалисты по кормлению, выпускаясь из ВУЗа, не знакомы с практической стороной своей профессии. Стажировка в научно-исследовательском центре позволит на практике применять полученные знания и разрабатывать новые, более совершенные технологии.



По материалам пресс-службы «МЕГАМИКС»

