Новость партнера: С конвейера сошла миллионная ось

В юбилейный год 125-летия компании Schmitz Cargobull есть еще один повод для празднования: на заводе в Альтенберге выпущена миллионная по счету ось. С начала производства в 2004 году эти оси используются исключительно для прицепной техники собственного производства.

Ходовой механизм существенно влияет на стоимость жизненного цикла трейлеров. Именно поэтому в последние годы активно продолжается разработка и непрерывная модернизация осей собственной разработки. Великолепная управляемость и плавность хода, низкая тепловая нагрузка подшипников, оптимальные тормозные качества в сочетании с компонентами обеспечения безопасности в инновационной системе поддержания устойчивости и эффективности торможения создают предпосылки для повышенного спроса на грузовой транспорт.

Ежедневно с завода в Альтенберге осуществляется поставка осей на другие заводы Schmitz Cargobull в немецких городах Фреден, Гота и Тоддин, литовском Паневежисе, турецком Адапазары и испанской Сарагосе. В настоящее время около 90% всех трейлеров, выпускающихся в Альтенберге, оснащаются осями собственной разработки компании Schmitz Cargobull. В масштабах всего концерна эта цифра составляет более 80%.



В настоящее время завод ежегодно производит около 150 000 единиц продукции.

За последние десять лет на рынке появилось множество различных вариантов

осей для ходового механизма ROTOS. Помимо стандартной оси с 22,5-дюймовым тормозным диском предлагается также ось MEGA с тормозным

диском диаметром19,5 дюйма. В ассортимент входит также инерционная

поворотная ось. При маневрировании на узких улицах существует опасность

повреждения шин от соприкосновения с бордюрным камнем. Поворотная ось

значительно облегчает преодоление крутых поворотов и круговых развязок и предотвращает наезды на бордюры. Кроме того, существенно снижается

износ всей ходовой части.