Новость партнера: Weidemann в тяжелом весе

До сих пор компания Weidemann предлагала для перегрузки тяжелого материала, которая постоянно имеет место, например, на крупных предприятиях и биогазовых установках в силосном хранилище или при наличии большого количества рулонов, только 7-тонный колесный погрузчик или телескопический колесный погрузчик с рабочим весом 7,2 т. Благодаря новой 90-й серии компания Weidemann коренным образом меняет положение дел. «Мы уже давно рассматривали вопрос завершения модельного ряда путем разработки серии тяжелых машин и создание новой линейки стало результатом огромной работы. Сейчас этот момент настал и наша модель 9080 занимает место в классе тяжелых погрузчиков», — так коммерческий директор Бернд Апфельбек комментирует новинку, поставки которой начнутся в середине 2018 г. Как и все остальные колесные и телескопические колесные погрузчики компании Weidemann, новые модели обладают разнообразным и надежным серийным оснащением. Кроме того, в зависимости от цели применения и предпочтений возможна индивидуальная конфигурация, например, двигателя, привода, кабины или гидравлики.



Модель 9080 выполнена как колесный погрузчик с погрузочным рычагом, максимальная высота точки поворота ковша которого составляет 4,26 м. Благодаря этому опрокидывающая нагрузка с ковшом составляет 5290 кг. Общий вес будет равен 10,7 т. Погрузочный рычаг сконструирован таким образом, что водитель получает очень хороший прямой обзор навесного оборудования. 90-я серия включает в себя также телескопический колесный погрузчик. Он будет обладать общим весом 11,2 т, а опрокидывающая нагрузка с прямым ковшом составит 6594 кг. Модель 9080T выйдет на рынок в конце 2018 г.



В новых моделях будут предложены двигатели двух классов мощности. В стандартном исполнении машины будут приводиться в действие двигателем Deutz с объемом 3,6 л и мощностью 100 кВт/136 л. с. В данном двигателе отработанные газы будут очищаться посредством системы DOC/SCR (дизельный катализатор окисления/избирательная каталитическая нейтрализация) в соответствии с действующей в настоящее время нормой токсичности ступени IV. Дополнительно в качестве опции доступен сажевый фильтр, который уже сегодня получил сертификат, подтверждающий его соответствие ступени V, требования которой начнут действовать с 2020 г. Опционально может быть выбран двигатель с объемом 4,1 л и мощностью 115 кВт/156 л. с., производителем которого также является компания Deutz. Он оснащен системой нейтрализации ОГ DOC/DPF/SCR и также уже сегодня соответствует норме токсичности V, действие которой предусмотрено в будущем. Таким образом, двигатели также демонстрируют ориентацию нового модельного ряда на передовые технологии.



Новая коробка передач Power Drive 370

90-я серия опционально оснащается новой коробкой передач Power Drive 370. При этом речь идет о бесступенчатой гидростатической коробке передач, которая достигает более высоких тяговых усилий и скорости движения, нежели ее предшественницы, сохраняя при этом все преимущества разработанных ранее приводов ходовой части в отношении компактности, энергоэффективности и удобства управления.







Наряду с характерными для гидростатических приводов положительными свойствами, такими как простой задний ход, удобство регулирования и высокая точность управления, толчковое движение и увеличение тормозного усилия, большой диапазон преобразования технологии 45° дополнительно обеспечивает прохождение всего скоростного диапазона от 0 до 40 км/ч без переключения. Это обеспечивает очень высокий комфорт движения для пользователя, так как нет ни разрыва тягового усилия, ни толчков вследствие переключения. Для пользователя это означает комфортное равномерное движение и гармоничное образование шума. При выполнении типичных работ в сельском хозяйстве, таких как погрузочно-разгрузочные работы в Y-цикле, существует высокая потребность в неизменном тяговом усилии при скорости 10 — 20 км/ч. Коробка передач Power Drive 370 точно выполняет эти требования благодаря полному отсутствию ступеней переключения, что для большинства случаев использования обуславливает особенную полезность. В отдельных случаях, когда требуется еще большее тяговое усилие, напр., при использовании в силосном хранилище, новые модели предлагают опциональное повышение тягового усилия на 25% до 10,1 т при одновременной конечной скорости 30 км/ч.



Компактные габариты, несмотря на размер

В соответствии с собственной философией производства максимально компактных машин компания Weidemann уделила внимание этому аспекту и в данном классе. Общая длина модели 9080 с ковшом составляет 7,10 м, а ширина со стандартными шинами — 2,39 м. Высота погрузчика составляет 3,10 м. Ввиду своего размера и веса данный тип машин оснащен шарнирным сочленением и качающейся осью сзади, за счет чего обеспечивается оптимальная маневренность и тяговое усилие. Угол поворота 40° можно рассматривать как большой, благодаря этому радиус разворота (шины) составляет 4,90 м, а внутренний радиус равен 2,45 м.



Комфорт и эргономичность

Просторная кабина с хорошим круговым обзором была разработана в соответствии с новейшими знаниями в области эргономичности и обзорности. Все элементы управления в данной кабине расположены в области обзора и легко доступны. Благодаря большому цифровому 7-дюймовому дисплею у водителя постоянно имеется обзор машины и важнейших функций. При необходимости при помощи элемента управления «Jog Dial» возможна ручная настройка расхода гидравлического масла. Это решение является выигрышным, если машина приводит в действие гидравлическое навесное оборудование, для которого не требуется полная гидравлическая мощность машины. За счет этого обеспечивается высокая точность и экономичность работы с машиной и навесным оборудованием. Также для обеспечения комфортного движения на сиденье с одновременной амортизацией была реализована панель управления с мультифункциональным джойстиком с пропорциональным управлением, «Jog Dial», а также электронным ручным газом и толчковым движением. Стандартный климат-контроль обеспечивает хороший поток воздуха в кабине и работу без усталости. В качестве опции доступен также дополнительный предпусковой подогреватель.







При разработке внимание уделялось также удобству технического обслуживания. Крышка капота легко открывается вверх, кабина наполовину откидывается. Крылья снимаются и благодаря остальным легкодоступным контрольным люкам сервисное обслуживание выполняется очень легко, так как доступны все важные компоненты.



Транспортировка соломы — это легко

В 90-й серии транспортировка соломы возможна с использованием прицепа с грузоподъемностью до 18 т. Для этого имеются следующие муфты в задней части: в стандартном исполнении установлена буксирная муфта. В качестве опции предлагается автоматическая сцепка. Дополнительно в сочетании с регулируемым по высоте сцепным блоком будут доступны следующие варианты муфт: автоматическая сцепка, тягово-сцепное устройство с шаровой головкой K50 (прицеп легкового автомобиля), тягово-сцепное устройство с шаровой головкой K80, Piton Fix, а также CUNA D3. Также будет предлагаться муфта Auto Hitch. В случае неиспользования ее можно повернуть на 90° и тем самым предотвратить уменьшение дорожного просвета.



Для безопасного перемещения прицепных грузов возможен как двухпроводной пневматический тормоз, так и гидравлический тормоз прицепа. Машины могут оснащаться как в соответствии с Правилами допуска транспортных средств к эксплуатации (ABE), так и в соответствии с разрешением на эксплуатацию согласно директиве ЕС, регулирующей требования по отношению к тракторам.



Разнообразные опции для точного выполнения работ

В 90-й серии представлено высококачественноестандартное оснащение, а также большое количество разнообразных опций.Благодаря опциональной скорости 40 км/ч становится возможным быстроепреодоление больших расстояний, а также использование машины в качестве тягача— включая плавное движение. Комплект светодиодных фар рабочего освещенияобеспечивает повышенный комфорт и безопасность в темноте. Гидравлическаямощность в стандартном исполнении составляет 150 л/мин. Благодаря опцииHigh-Flow можно добиться производительности 180 л/мин, что соответствуетрезультату «лучший в классе». Возможно также дооснащение 4-м контуромуправления и функцией гашения колебаний при загрузке. Об остальных опциях можноузнать у производителя.