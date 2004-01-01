Партнерский материал: Мoщный и точный разбрасыватель Tornado3 Horizon

Две новые одноосные модели линейки Tornado3 теперь могут быть оснащены тарелочным механизмом (Horizon): это модели T5513/14V (14м³) и T6013/16V (16м³).



Этот разбрасывающий механизм была ранее испытан на разбрасывателях Ferti-Space Horizon JOSKIN.



Длина кузова составляет соответственно 5,5 и 6 м.



Тарелочный механизм состоит из двух горизонтальных валов диаметром 600 мм (скорость вращения 300 об/мин) и двух дисков диаметром 1.100 мм (скорость вращения: 425 об/мин).







Благодаря своей овоидальной форме и перекрытию, диски оптимально интегрированы в узкий кузов. Большой диаметр и синхронизация вращения с горизонтальными валами гарантируют равномерное разбрасывание по большой ширине.



С внутренней стороны крышка имеет обшивку из EPDM, чтобы предотвратить налипание продукта.



Tарелочный механизм был разработан, чтобы измельчать и разбрасывать любой тип продукта: навоз, компост, дефекат, известь, помет). Горизонтальные разбрасывающие валы и диски гарантируют хорошее распределение материала даже при невысокой дозировке.



Эти разбрасыватели оборудованы в стандартной комплектации герметичной дверью-гильотиной, высота которой регулирует подачу навоза на разбрасывающий механизм, компостной крышкой и коробкой управления Ferti-CONTROL4000. При помощи последней осуществляется полный контроль за машиной, в опции она может быть yкомплектована DPA (подача, пропорциональная скорости).

Напомним, что Tornado3 имеет низкопосаженный узкий кузов, изготовленный из стали ВПТ, и колёса большего диаметра. Высокая производительность этой машины и прочность гарантируются её кузовом из гнутых стальных листов с одним ребром жесткости.

