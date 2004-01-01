 Партнерский материал: ASA-LIFT: Автоматическое боковое смещение комбайна теребильного типа — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: ASA-LIFT: Автоматическое боковое смещение комбайна теребильного типа
Ноябрь 2017
Посев моркови или лука-порея осуществляется, как пра-вило, пневматической сеялкой пунктирного высева
Трехрядный самоходный комбайн теребильного типа SP 300 с боковым смещением подкапывающего устройства
Фото: GRIMME

Несмотря на GPS-поддерживаемый усилитель рулевого управления, не всегда обеспечивается прямолинейный ход посевных рядов. На практике это значит, что водитель комбайна теребильного типа вынужден активно и кропотливо противодействовать, чтобы оптимально убрать урожай. Особенно у самоходных комбайнов передние колеса расположены далеко перед подкапывающим устройством, так что даже минимальные рулевые движения оказывают большое влияние на ведение по рядкам. Кроме того, при плохих почвенных условиях передние колеса могут еще дополнительно смещаться. Это приводит к потере урожая.

ASA-LIFT, дочернее предприятие GRIMME — первый производитель, разработавший боковое смещение подкапывающего устройства на основной раме самоходного комбайна теребильного типа. Рядки охватываются посредством копира и подкапывающее устройство ведется автоматически оптимально по рядкам. Таким образом водитель сосредоточен на других заданиях и реализует более высокую скорость уборки урожая. Потери урожая значительно минимизируются.

Все самоходные комбайны ASA-LIFT теребильного типа могут быть оснащены данным новшеством.

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