Новость партнера: Кировский завод представил в Ганновере два новых трактора «Кировец»

Стенд АО «Петербургский тракторный завод» разместился в рамках российского павильона, организованного Министерством промышленности и торговли РФ совместно с отраслевой ассоциацией «Росспецмаш» и АО «Российский экспортный центр». По сравнению с предыдущей ганноверской выставкой общая площадь экспозиции, представляющей достижения 15 отечественных сельхозмашиностроительных компаний, увеличилась вдвое — до 2 000 кв. м.



Российские и зарубежные специалисты агробизнеса впервые увидели на стенде ПТЗ новейший трактор «Кировец» К-743 мощностью 435 л. с., способный конкурировать с машинами 8-го тягового класса ведущих западных производителей. Также в Ганновере состоялась мировая премьера единственного российского трактора 4-го тягового класса «Кировец» К-424 мощностью 240 л. с., серийный выпуск которого начался в сентябре текущего года. По уровню автоматизации, ресурсосбережения, экологической безопасности обе машины, представленные Петербургским тракторным заводом, соответствуют главной теме выставки: «Зеленое будущее — смарт-технологии» (Green Future — Smart Technology).







Специалисты Петербургского тракторного завода и их европейские коллеги 13 ноября приняли участие в семинаре-совещании «Российское сельхозмашиностроение на мировом рынке». В рамках деловой программы на стенде ПТЗ состоялись презентации для зарубежных партнеров, с новой техникой ознакомилось множество сельскохозяйственных товаропроизводителей из регионов России. Также стенд посетили директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев и директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Евгений Корчевой. Новейшие разработки Петербургского тракторного завода заслужили самые высокие оценки.



«На выставке мне удалось пообщаться с клиентами, которые уже используют тракторы «Кировец», а также с дилерами, которые занимаются их реализацией, — отметил Евгений Корчевой. — У всех этих специалистов положительные отзывы о работоспособности и экономичности новых машин. Сегодня по соотношению цена-качество, с учетом надежности и высокой производительности этой техники, трактор «Кировец» в своем классе — одна из лучших машин в мире, особенно для тяжелых условий работы. Поэтому в ближайшие годы мы обязаны продвинуться с этой техникой в Европу. Петербургский тракторный завод будет конкурировать с зарубежными производителями, а мы со своей стороны поможем с сертификацией, финансированием экспорта и преодолением других сложностей. Я считаю, что AGRITECHNICA — это выставка номер один в мире. Я знаю, что в этом году 600 зарубежных компаний не смогли принять в ней участие, поскольку им не хватило места. Однако продукция российских компаний была представлена широко и разнообразно».



«Для ПТЗ выставка прошла успешно, — подчеркнул директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков. — Мы пообщались с нашими стратегическими поставщиками, такими как Bosch Rexroth, ZF Friedrichshafen AG, MTU Friedrichshafen, Cummins, DEUTZ, Bondioli & Pavesi. Получили обратную связь, которая позволит расширить опциональность наших машин. В будущем мы сможем предложить клиентам новые решения для того, чтобы повысить свою конкурентоспособность. Нашим новым К-424 заинтересовались не только российские заказчики, но и гости выставки из Европы и Северной Америки. И это неудивительно, поскольку машина удалась. Многие европейские дилеры уже сейчас хотят ее получить».



«Выставки такого уровня и масштаба позволяют нам сравнить себя с нашими основными конкурентами, встречаться с максимальным количеством потенциальных клиентов, — отметил генеральный директор ОАО «Кировский завод» Георгий Семененко. — Здесь можно увидеть самые современные тенденции, проследить, куда движется технологическая мысль, сверить свои пути развития с мировыми трендами. У нас есть хорошие перспективы развивать продажи за пределами стран СНГ».

