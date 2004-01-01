 Партнерский материал: KUHN FBP3135 — машина года 2018! Комбинация пресс-подборщик — обмотчик! — Агроинвестор
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Партнерский материал: KUHN FBP3135 — машина года 2018! Комбинация пресс-подборщик — обмотчик!
Ноябрь 2017
С гордостью сообщаем что наш комбинированный пресс-подборщик — обмотчик KUHN FBP 3135 выбран МАШИНОЙ ГОДА 2018 В категории «Техника для заготовки кормов». Главными аргументами выбора стали уникальная система обмотки в пленку KUHN, позволяющая заготовить силос высокого качества при меньших затратах. Конструкция системы гарантирует работу обмотчика в любых условиях
Фото: KUHN
На ряду с высоким качеством силоса, обмотка в пленку упрощает дальнейшую погрузку и транспортировку рулонов и позволяет утилизировать пластик. Цилиндрические обмотчики позволяют создать и сохранить идеальную форму рулонов даже в случае их длительного хранения. Система KUHN основана на работе 2-х 750 мм бобин пленки в противовес стандартной системе с одной большой бобиной. Благодаря этому, хозяйство экономит до 30% пленки за счет высокой степени предварительного натяжения. Более того, оператору проще заменить 2 бобины по 27 кг чем одну 40-кг!

Это награда стала результатом серьезной командной работы аграриев, наших Дилеров и сотрудников KUHN. Благодаря вам мы еще раз можем с уверенностью сказать что KUHN — лучшая инвестиция в будущее!

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