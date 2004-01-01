Партнерский материал: CLAAS поставил силосоуборочный комбайн JAGUAR и трактор AXION на гусеницы

За многие годы практической эксплуатации машин на гусеничном ходу более 25 000 клиентов смогли на практике оценить преимущества этой технологии, которая помогает уменьшить негативное воздействие сельскохозяйственной техники на почву и увеличить ее производительность.



При разработке техники инженеры CLAAS уделили особое внимание предотвращению процесса уплотнения почвы, которое может привести к снижению урожайности и вынуждает фермеров нести дополнительные затраты на восстановление почвы. Первые серийные образцы комбайнов на полугусеничном ходу компания представила еще 30 лет назад, установив его на LEXION. Спустя несколько лет сформировался концепт технологии TERRA TRAC, которая с того момента постоянно совершенствуется в соответствии с потребностями клиентов, и за все это время прекрасно зарекомендовала себя.



К числу явных преимуществ применения TERRA TRAC можно отнести сокращение на две трети давления на почву, по сравнению с аналогичной колесной техникой, возможность движения по дорогам общего пользования со скоростью до 40 км/ч и транспортные габариты, соответствующие правилам дорожного движения, высокий уровень комфорта и плавное движение благодаря гидропневматической подвеске, удобная работа с передненавесным оборудованием и точное следование выбранному курсу движения, высокая устойчивость при работе на склонах, а также сокращение затрат на дополнительную обработку подвергшейся излишнему уплотнению почвы.



Учитывая все очевидные выгоды применения технологии TERRA TRAC на высокопроизводительной крупной сельскохозяйственной технике, инженеры CLAAS в качестве следующего логичного шага установили систему полугусеничного хода на тракторах AXION 900 и комбайнах JAGUAR.



CLAAS стал первым из всех производителей силосоуборочных комбайнов, поставивший данный тип машин на гусеничный ход. Специально разработанная для использования на этом виде техники уникальная система позволяет уменьшить негативное воздействие не только на почву, но и на травяной покров. При совершении поворотных маневров машина поддерживается средними опорными роликами, тем самым часть каждой из гусениц приподнимается. В результате площадь соприкосновения с почвой и давление на нее быстро меняется до уровня, сопоставимого с тем, что имеет место при использовании шин с шириной 800 мм. Исследования Кильского университета прикладных наук показали, что подобное сокращение площади соприкосновения с почвой позволяет избежать нежелательного эффекта смещения грунта, который обычно наблюдается, когда техника на гусеничном ходу разворачивается на траве. Уровень подобного сдвига, согласно результатам исследований, у гусениц TERRA TRAC практически сопоставим с тем, что происходит при развороте колесной техники. Данная инновационная разработка дает возможность круглогодичного использования машин на платформе TERRA TRAC без потери времени на их переоснащение. Благодаря используемым гусеницам шириною 635 мм комбайны JAGUAR не выходят за пределы габаритной ширины в 3 м и могут двигаться со скоростью до 40 км/ч. Более широкие гусеницы в 800 мм увеличивают габаритную ширину комбайна лишь до 3,5 м. Поскольку гусеницы ниже, чем колеса, то упрощается и установка зернодробилки.



Внедрение технологии TERRA TRAC на тракторе AXION 900 сделало его первым трактором на полугусеничном ходу с полной подвеской. В рамках выставки Agritechnica 2017 Немецкое сельскохозяйственное общество (DLG) удостоило данную разработку CLAAS серебреной медали. Базой для внедренной на тракторе AXION технологии также стала система, используемая на комбайнах. Однако ведущее колесо, которое больше по размерам, чем те, что используются на зерно- и кормоуборочных комбайнах, позволяет увеличить крутящий момент. Даже при самых тяжелых пропашных работах на низких скоростях гусеничная трансмиссионная система передает тяговое усилие на почву с минимальными потерями мощности. Используемая на тракторах AXION 900 система TERRA TRAC сочетает в себе преимущества гусеничного трактора в отношении тяги и защиты почвы с более удобными характеристиками движения обычного колесного трактора. Независимая подвеска ведущих и рабочих колес, а также опорных роликов позволяет гусеницам идеально адаптироваться к рельефу почвы. Несмотря на значительную площадь соприкосновения с грунтом, трактор AXION 900 на полугусеничном ходу TERRA TRAC существенно уже, чем машины на широких или сдвоенных колесах. Кроме того, независимая подвеска обеспечивает очень высокий уровень комфорта при движении со скоростью вплоть до 40 км/ч.



Первые машины JAGUAR на TERRA TRAC компания CLAAS поставит на рынок в 2018 году. Трактор AXION 900 на полугусеницах является пока прототипом, в котором немецкие инженеры видят большие перспективы, и поступит в производство позднее, когда пройдет все испытания и будет еще более усовершенствован.

