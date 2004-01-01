Международная конференция по органическим отходам

В работе Конференции запланированы:

Выступления более 30 экспертов-докладчиков: представители министерств, ведомств, надзорных органов, разработчики и поставщики технологий и технологического оборудования, юристы, руководители передовых предприятий России и Европы.

4 специализированные секции:



1. Проблемы очистки сточных вод.

2. Обращение с органическими отходами в сельском хозяйстве.

3. Обращение с органическими отходами на предприятиях пищевой промышленности.

4. Обращение с органической фракцией в составе ТКО и органическими отходами производств.

Возможность личного общения с коллегами и обмен опытом.

Основные темы докладов и дискуссий:

Правовые аспекты государственного регулирования в сфере обращения с органическими отходами, государственная политика в отношении органических отходов.

Перспективные технологии и оборудование для обращения с органическими отходами.

Общие вопросы обращения с органическими отходами: российский и зарубежный опыт, перспективы развития.

Место проведения конференции — Москва, гостиничный комплекс «Салют».

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