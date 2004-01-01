Министерство установило максимально допустимые уровни применения различных антибиотиков и ветеринарных препаратов, используемых при выращивании кур, свиней и другого домашнего скота.



Рекомендации включают допустимые дозы для 37 видов антибиотиков и 67 видов других ветеринарных препаратов, предназначенных для использования в птицеводстве.



О предполагаемых поправках к закону Министерство уведомило Управление по стандартам пищевой безопасности Индии (FSSAI).



До 6 декабря 2017 года представителям мясной промышленности предложено оставить отзывы и комментарии по поводу внесения изменений в нормативные акты.



На сегодняшний день все сильнее растет международное давление на страны с призывом к принятию срочных мер по борьбе с резистентностью бактерий к противомикробным препаратам.



В Индии, согласно исследованию, проведенному Американским центром динамики заболеваний, экономики и политики (CDDEP), решение проблемы противомикробной резистентности является «многогранной» задачей.



В докладе CDDEP за 2011 год сообщается, что заболеваемость инфекционными заболеваниями в Индии является одной из самых высоких в мире, поэтому в этой стране применяется большое количество антибиотиков. Более пяти миллионов индийских детей в возрасте до пяти лет ежедневно умирают от инфекций, которые можно было бы вылечить антибиотиками. Но если эти антибиотики перестанут работать, бедное население Индии может столкнуться с еще большими трудностями и ростом смертности.



В результате правительство Индии приняло меры по ограничению количества антибиотиков, используемых в животноводстве.



«К сожалению в России, ситуация с использованием антибиотиков обстоит гораздо хуже чем в Индии, а также в ряде других стран», констатирует генеральный директор компании FeedLand Group Петр Канардов. «Российское законодательство не запрещает профилактическое использование таких препаратов при выращивании животных. Главное, чтобы в готовой продукции не было их остатков. Но в этом как раз и кроется та угроза, которую осознали в Европе и теперь понимают в большинстве других стран, а именно, что страшны не остатки лекарств, а те бактерии, которые подвергались их воздействию в процессе выращивания свиньи или птицы и приспособившись, превратились в так называемых «супер-бактерий», против которых не работают современные методы лечения. Это очень опасная ситуация для всего населения. Поэтому, уже давно пора регламентировать использование антибиотических препаратов в животноводстве, заменив их на более продвинутые и безопасные методы, например проибиотики или соли органических кислот».

