Новость партнера: Международный Центр стандартизации и сертификации «Халяль» аккредитован Саудовской Аравией и ОАЭ

Международный Центр стандартизации и сертификации «Халяль» в ноябре успешно прошел аккредитацию в полномочных органах Королевства Саудовская Аравия (GAC) и Объединенных Арабских Эмиратов (ESMA).







Получению аккредитации предшествовала многомесячная поэтапная работа Международного Центра «Халяль» СМР. В частности эксперты Центра Аккредитации стран Персидского залива и Управления по стандартизации и метрологии посетили ЗАО «Ставропольский бройлер», входящее в Группу агропредприятий «Ресурс», а также ООО «Оптимум» («Эколь»). В ходе инспекции аудиторы проверили возможность Международного Центра «Халяль» ответственно и качественно контролировать производство продукции «Халяль», выполнять необходимые процедуры аудита и проверку соответствия производимой продукции требованиям стандарта «Халяль».



По результатам выездных инспекционных проверок полномочными органами Королевства Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов принято решение об аккредитации Международного Центра стандартизации и сертификации «Халяль» для осуществления контроля при производстве мяса птицы, КРС, МРС и колбасных изделий и выдачи соответствующих сертификатов «Халяль».



Следует отметить, что прохождение аккредитации обеспечит расширение экспорта продукции «Халяль» животного происхождения из России и стран СНГ в государства арабо-мусульманского мира и положительно отразится на конкурентоспособности сертифицированной Международным Центром «Халяль» продукции на мировых рынках.



GCC Accreditation Center (GAC) — создание Центра Аккредитации стран Персидского залива было одобрено Советом сотрудничества стран Персидского залива для регулирования сертификационной деятельности, а также контроля за соответствием производства продукции стандарту «Халяль».



Emirates Authority for Standardization & Metrology (ESMA) — Управление по стандартизации и метрологии является главным сертифицирующим органом в Объединенных Арабских Эмиратах, который осуществляет надзор над производством продукции «Халяль» в соответствии с требованиями стандарта.

