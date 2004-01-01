Учредителями премии «Экспортер года — 2016» выступили Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Российским экспортным центром. На мероприятии НПАО «Де Хёс» представляли Генеральный директор А. А. Матвеев и Заведующая производством З. И. Соколова.



Высокую награду авторитетной премии на мероприятии от лица компании получил генеральный директор НПАО «Де Хёс» А. А. Матвеев: «За десять лет из импортирующей организации мы превратились в организацию производственную, а затем, нарастив мощности, стали компанией экспортирующей», — отметил он. С заслуженной наградой НПАО «Де Хёс» поздравила губернатор Владимирской области С. Ю. Орлова, пожелав компании успехов в дальнейшей работе. НПАО «Де Хёс» — лидер по производству премиксов, концентратов, престартеров и кормовых добавок для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц, ведущее предприятие Владимирской области. Компания осуществляет свою деятельности на территории РФ и экспортирует продукцию в страны СНГ. НПАО «Де Хёс» сохраняет высокие показатели производительности, основывая свою деятельность на поддержании высокого уровня качества продукции. Комментируя перспективы дальнейшего развития экспортного направления деятельности компании генеральный директор НПАО «Коудайс МКорма» М. А. Сазонов заявил, что видит возможности для поставок новых объемов премиксов на постсоветское пространство и Ближний Восток, добавив, что интерес к российской продукции проявляют Сирия, Иран и Ирак.



Участниками юбилейного экспортного Форума «Сделано в России» стали более 3000 человек, среди которых экспортеры, представители власти, СМИ, российского и зарубежного экспертного сообщества. Форум открылся пленарной сессией «Сделано в России — признано за рубежом» с участием первого заместителя Премьер-министра РФ И. И. Шувалова. В ходе стратегических сессий и круглых столов обсуждались вопросы снятия барьеров экспортной деятельности, экспортного развития регионов и внедрения регионального экспортного стандарта и др.

