Партнерский материал: Российско-Итальянский Агропромышленный Форум

Организаторы мероприятия — ТПП РФ и Итало-Российская торговая палата. Партнером Форума выступила юридическая компания Tenzor Consulting Group.



Форум носил максимально практический характер. Он стал площадкой для живого диалога, обмена опытом, обсуждения инвестиционных проектов и предложений о сотрудничестве между компаниями двух стран. Многие эксперты отметили негативные последствия введения санкций и обсудили пути их преодоления и варианты сотрудничества.



Модераторами сессии «Практические вопросы и предложения по двустороннему сотрудничеству в агропромышленной сфере» — выступили председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза и глава представительства UBI Banca в Москве Пелаццо Фердинандо.







В рамках данной сессии обсудили практические механизмы кооперации и совместной деятельности двух стран, финансовые и инвестиционные возможности итальянского бизнеса и ряд других вопросов.



Выступление Арины Клементьевой, директора по развитию Tenzor Consulting Group, было посвящено практическим рекомендациям для агропромышленных предприятий по вопросам страхования. Цель агрострахования — стабилизировать прибыль сельскохозяйственных производителей и минимизировать риски финансовых потерь.



При страховании организациям важно понимать не только все тонкости процедуры заключения договора страхования, но и знать перечень тех действий, которые необходимо совершить при наступлении события, имеющего признаки страхового случая.



Понимание и следование алгоритму таких действий позволит сельхозтоваропроизводителю получить страховую выплату в максимально короткие сроки и в необходимом размере, избегая при этом возможных судебных споров, которые на практике часто возникают в связи с нежеланием страховщика выплачивать денежные суммы.



При этом страховщик в таком случае может указывать различные, иногда выдуманные, причины, из-за которых страховые выплаты не могут быть осуществлены. Чаще всего такими причинами выступают неосуществление страхователем тех действий, которые страхователь должен совершить при наступлении события, имеющего признаки страхового случая (например, действий по уведомлению страховщика, фиксации страхового случая и т. д. ).



Сотрудники Tenzor Consulting Group считают, что добиться выплат от страховой компании в полном объеме возможно, даже если ситуация является нестандартной.



В качестве примера был приведен кейс юридической компании Tenzor Consulting Group.



Юристы Tenzor Consulting Group представляют интересы российской агропромышленной группы, находящихся под управлением датских инвесторов, которая является 2-ой в мире по производству сельскохозяйственной продукции. В рамках данного спора оспаривается объем страхового возмещения в части покрытия убытков, вызванных перерывом в застрахованной хозяйственной деятельности страхователя.



Объектом страхования в рамках спорного договора выступили имущественные интересы, которые связаны не только с риском утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, но и связаны с жизненным циклом процесса производства. Юристам предстоит сформировать судебную практику по данной категории спора.



На сегодняшний день многие сельхозтоваропроизводители считают, что добиться реальных выплат от страховой компании невозможно, поэтому не стремятся вступать в судебные тяжбы.



Юристы Tenzor Consulting Group с подобным мнением не согласны. Отказ страховой компании в таких выплатах чаще всего строится на неправомерных основаниях. В таком случае юристу необходимо понять, чем аргументирует свою позицию страховщик и почему они не соответствуют закону, и найти контрдоводы, которые будут строиться на действующих законодательных нормах и судебной практике.



Предприниматель, в том числе сельхозтоваропроизводитель, не всегда может в полной мере защитить свои права ввиду того, что его основной установкой является получение прибыли. Юристы же отвечают за анализ правовой стороны предпринимательской деятельности, а поэтому более эффективно смогут защитить позицию предпринимателя по вопросу получения страховых выплат.



Каждая организация и физическое лицо имеют право на судебную защиту собственных прав, стоит только правильно воспользоваться данным правом с помощью профессиональных юристов.

